The Witcher'ın Yapımcısı, Dizi Hakkında Büyük Detay Verdi

Efsane kitap serisi The Witcher'ın Netflix dizisinin yapımcısı Lauren S. Hissrich, dizinin en çok kime odaklanacağını açıkladı. Lauren'in sözlerine göre dizi, Ciri ve Yennefer üzerine odaklanacak.

Efsane kitap ve oyun serisi The Witcher’ın Netflix uyarlaması olacak dizisi için gerçekleşen bir panelde, yapımcı Lauren S. Hissrich dizi hakkında büyük bir bilgi verdi. Lauren, The Witcher dizisinin ana konusunun oyundaki baş karakter olan Geralt of Rivia yerine Ciri ve Yennefer’a odaklanacağını açıkladı.

MCM London Comic Con panelinde konuşma yapan Hissrich’in yanında dizide Ciri’yi canlandıracak Freya Allan da bulunuyordu. The Witcher’ın çıkacak dizisini yakından takip eden ve gelişmeleri aktaran Redanian Intelligence tarafından yapılan habere göre Hissrich, şu sözleri söyledi:

‘Seride 8 kitap var. Her kitabı okudum. Kısa hikayelerle başlamam gerektiğini biliyordum. Bu hikayeler, ‘witcher”ların kim olduğunu anlatıyor. Fakat Ciri ve Yennefer’ı çok daha önceden hikayeye koymak istedim. Ciri daha diğer karakterlerle tanışmadan siz onunla tanışacaksınız.’

The Witcher’ı canlandıracak Henry Cavill’in dizideki rolünün ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Hissrich, Henry’nin olduğu sahnelerin oldukça iyi düzeyde olduğunu söyledi. Fakat konuyu yeniden Ciri ve Yennefer’a çevirdi ve ikilinin rolünün de büyük olacağını söyledi. Ayrıca ‘Her birisini tek tek anlamalıyız ki hepsi beraberken de anlayabilelim.’ sözünü söyledi.

Tabii Twitter’da da bu konuya olan tepkiler gecikmedi Ancak Ciri’nin ana karakterlerden biri olacağının sebebini anlayamayanlara buradan tekrar hatırlatalım. İlk iki kısa hikayeden sonra Ciri, bir ana karakter haline dönüşüyor. Ayrıca Yennefer da bu hikayelerde oyundaki halinden daha fazla role sahip. Lauren S. Hissrich, dizinin tamamen kitaplara dayandığını da hatırlattı.

Hem oyunuyla olsun hem kitaplarıyla çoğu müşterisini büyülemiş bir seri. Netflix’in elini taşın altına koymasıyla ekranlara da gelecek seriyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Dizinin fragmanını henüz izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.