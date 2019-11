The Young Turks sunucularından olan Hasan Piker, ilginç bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Reddit'te yer alan bir paylaşım, Hasan Piker'e karşı tepki oluşturdu ve The Young Turks üyesinden açıklama geldi. Piker'in açıklamaları, olayın sanıldığı olmadığını ortaya koydu.

ABD'de, Türkler tarafından kurulmuş ve popüler hale gelmeyi başaran bir oluşum bulunuyor. "The Young Turks" olarak isimlendirilen bu oluşum, yıllar önce radyo yayınlarıyla başladığı hayatına şu sıralar sosyal medya platformları üzerinden de devam ediyor. The Young Turks ekibinin bir parçası olan "Hasan Piker" ise şu sıralar ilginç bir suçlamayla karşı karşıya. Fakat görünen o ki internet kullanıcıları, ortalığı boşu boşuna ayağa kaldırmış durumdalar.

Hasan Piker, The Young Turks ekibinin bir parçası olmasına rağmen bireysel olarak Twitch ve YouTube gibi platformlarda da fazlasıyla aktif ve ciddi bir takipçi kitlesi var. Ancak Piker, şu sıralar bir video editörünü "istismar" etmekle suçlanıyor. Bir editör, Piker'in kendisini tam zamanlı olarak işe aldığını, kendisine birkaç video düzenlemesi yaptırdığını ve bu düzenlemelerin 7-8 tanesini de YouTube'da paylaştığını söylüyor. Ancak editör, bunca yaptığı işe rağmen Piker'den ödeme alamamış.

Editör, yaşadığı süreci dünyanın en popüler forum sitelerinden bir tanesi olan "Reddit" üzerinden paylaştı. Editörün yazdıkları, Piker'a karşı adeta nefret kusuyordu. Hazırlanan uzun yazının tamamını okuyan herkes, editörün haklı olduğunu düşünüyor, Hasan Piker'e karşı tavır alıyordu. Olayın Reddit'te 15 binden fazla etkileşim almasıyla birlikte Piker, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

The Young Turks üyesinin yaptığı açıklamalardan sonra ise insanlar, Piker'e verdikleri tepki nedeniyle üzgün olduklarını söylediler. Zira bu suçlamaların aslı astarı yoktu. Çünkü ikili arasında yaşanan iletişim eksikliği, olayın tam olarak kavranamamasına neden olmuş, hal böyle olunca da beklentiler değişmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hasan Piker, söz konusu editör gibi pek çok kişinin kendisine editlenmiş içerik yolladığını, kendisinin de bu içerikleri incelediği ve beğendiklerini yayınladığını söyledi. Ancak Piker, kendisine içerik gönderen editörlere para vereceğini iddia etmiyor, karşı tarafın istemesi halinde ödeme yapabileceğini söylüyordu. Söz konusu editörün böyle bir teklifi olmadığı için de Piker, herhangi bir ödeme yapmamıştı.

Olaylar bununla da sınırlı değil. Söz konusu editör ile Piker, tam zamanlı editörlük işiyle ilgili hiçbir konuşma yapmamışlardı. Fakat editör video düzenlemelerini yaptıkça, Piker de bunları beğenip yayınlıyordu. Aslında bir taraf para alacağını sanıyor, diğer taraf ise bu editörün kendisine hayran olduğunu düşünüp, bu yüzden de içerik düzenlemesi yaptığını düşünüyordu.

Piker, olayın ortaya çıkmasının ardından editöre ulaşıp dilerse videolarını YouTube kanalından kaldırabileceğini söylemiş. The Young Turks üyesinin açıklamalarına göre editör, Piker'in bu teklifini de kabul etmemiş. Ancak ikili, yaşanan olayla ilgili herhangi bir orta yol bulamamışlar. Hal böyle olunca da ortalık iyiden iyiye karışmış.

Aslına bakacak olursak Piker'in şu an için ödeme yapma gibi bir lüksü de bulunmuyor. Çünkü Piker'in YouTube kanalı zaten şu an için çok da bir para kazanmıyor. Hatta Piker'in YouTube kanalı, son 28 günde sadece 58 dolar (yaklaşık 350 TL) kazandırmış. Yani Piker, YouTube'dan kazandığı parayı video editörlerine dağıtmak istese bile, ortada dağıtabileceği anlamlı bir miktar bile söz konusu değil.

Yaşanan bu olay, ABD'nin bir süredir gündemini oluşturuyor. Görünen o ki ufak bir yanlış anlaşılma, her iki tarafı da ciddi anlamda etkilemiş durumda. Ancak neyse ki yaşanan bu sorunlar, en azından Hasan Piker tarafından çözüme ulaştırıldı. Söz konusu editör ise yaşanan bu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

The Young Turks, Türkiye'de çok bilinmese de ABD'nin önemli oluşumlarından bir tanesi. Çünkü bu oluşum, günlük siyasal olayları değendiriyor ve olaylara eleştirel bir bakışla yaklaşıyorlar. ABD'liler de The Young Turks'un yaptıklarını beğeniyor, severek takip ediyorlar. Eğer The Young Turks ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizi burada bulunan haberimize bekliyoruz.