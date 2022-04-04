Firari THODEX CEO'sunun Kardeşlerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Firari THODEX CEO'suna ilişkin istenen cezanın açıklanmasının ardından bugün, CEO'nun kardeşleri ve ona yakın olan bazı isimlerin ifadeleri paylaşıldı. CEO'nun kardeşlerine işlerin yolunda gitmediğini söylediği, yakınlarındaki isimleri dahi dolandırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birisine imza atan THODEX, aylar süren sessizliğin ardından yeniden gündemde yerini almaya başladı. Üç hafta önce firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in mağdurların zararını karşıladığı haberiyle gündeme gelen şirket, geçtiğimiz gün de CEO için istenen cezayla başlıklara konu olmuştu.

Bugün, THODEX davası hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer’in THODEX üzerinden müşterileri dolandırarak Arnavutluk’a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sunulan 268 sayfalık iddianamede 2.027 müştekiye yer verildi. 21 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Bununla birlikte soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Firari CEO'nun yakınlarının verdiği ifadeler ortaya çıktı:

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre şirketin kurucusu Fatih Faruk Özer’in kardeşi Serap Özer, abisinin kendisine “İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım.” dediğini aktardı. Faruk Özer’in ağabeyi Güven Özer ise kardeşinin şirketin %50’sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini paylaştı.

Faruk Fatih Özer’in koruması ile şoförü olan Mehmet Ç.’nin de Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer’in kendisine “Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın.” dediğini aktaran Mehmet Ç.’nin yanı sıra elindeki altını ve dövizi bozdurduğunu söyleyen şüphelilerden Cem U., kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.