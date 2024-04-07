Bir yandan 2 milyar doların, bir yandan da Faruk Fatih Özer'in arandığı dönemde vurgun yapan CEO'nun peşine düşen bir gazeteci, yaşadıkların anlattı.

Türkiye'nin ilk global kripto para borsası olarak 2017 yılında kurulan THODEX, sistem bakımı bahanesiyle aniden kapanarak kullanıcılarının hesaplarına erişimini engellemiş, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer de yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Özer, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmış ve yakalanmıştı. Bunun sonucunda da 11 bin 196 yıl hapis cezası aldı.

Her şey çözülmüş gibi görünürken Wired platformundan gazeteci Jenna Scatena, Fatih Özer’i araştırdığı dönem yaşadıklarını anlattı. Daha çok arka planda dönen bu olaylar, dinledikçe içinizi çekecek cinsten.

“İstanbul’daki evime zorla girildi.”

Jenna, THODEX sürecini en başından en sonuna kadar detaylı şekilde Wired’da anlattı. THODEX’in ortaya çıkış sürecinden, Fatih Özer’in çocukluğundan, Türkiye ekonomisinin 90’lı yıllardan günümüze nasıl değiştiğinden ve diğer tüm detaylardan bahseden Jenna, THODEX olayları patladığı sırada herkes paranın nereye kaybolduğunu düşünürken Faruk Fatih Özer’i aramaya Arnavutluk’a gitti; yani en son görüldüğü yere.

Bundan tam 2 gün sonra ise Jenna’nın İstanbul’daki apartmanı, kendisinin tabiriyle sanki bir mesaj veriliyormuş gibi yağmalandı. Kapısının ahşap kısmı zorla açıldı ve çekmecelerle dolapların içinde ne varsa ortalığa saçıldı. İçinde pahalı bir kamera ve nakit paranın bulunduğu kasanın kilidi de zorla açılmış, fakat içindekilere dokunulmamıştı.

Jenna, Wired’daki yazısında Fatih Özer’in doğumundan başlayıp 11.196 yıl hapis cezası aldığı mahkeme anlarına kadar her şeyi teker teker anlattı.