Thodex Davası Resmen Başladı: İşte İlk Bilgiler

365 milyon TL'lik zarara yol açtığı açıklanan vurgunun ardından Thodex davası, bugün resmen başladı. Davanın ilk duruşması henüz yeni başlamışken, duruşmadan çıkacak detayların yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birisinin gerçekleştiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin aylar süren sessizlik, geçtiğimiz haftalarda bozulmuştu. Mart ayının son gününde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlanmış ve şüpheliler için 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bu gelişmenin ardından firari Thodex CEO’su Fatih Faruk Özer’in kardeşlerinin ifadeleri paylaşılmış ve vurgunun nasıl gerçekleştiği de anlatılmışken bugün, davanın resmen başladığı açıklandı. Şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer dahil 21 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında olduğu 6 tutuklu getirildi.

Sanıklar kendi savunmalarını yapıyorlar

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma henüz sürüyor. Duruşmada 6 tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da yer alıyor. Duruşma kapsamında tutuklu sanıklar, savunmalarını veriyorlar. Duruşmadan çıkacak sonuçların yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

Savcılık iddianamesinde neler denmişti?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sunulan 268 sayfalık iddianamede 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer almıştı. İddianamede toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu belirtilirken, 21 sanığa ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçları yöneltilmişti.