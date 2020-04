THY, 23 Nisan’a Özel “TK1920” Sefer Sayılı Uçuş Düzenleyecek

Türk Hava Yolları, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 23 Nisan sabah saat 09.00’da “TK1920” sefer sayılı uçuş düzenleyeceğini duyurdu. Bu uçuş, Flightradar24 üzerinden canlı takip edilebilecek.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, TBMM’nin açılışının 100. yılı olan 23 Nisan 2020 saat 09.00’da “TK1920” sefer sayılı uçuş düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek bu özel uçuş, THY’nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Herkesin, hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden an be an takip edebileceği bu uçuş, tüm dünyaya TBMM’nin 100. yılını duyuracak.

Türk Hava Yolları, yapılacak uçuş için Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarihi uçuşa hazır mısınız? Yarın saat 09.00’da başlayacak TK1920 sefer sayılı uçuşumuzu linkten takip edebilirsiniz” dedi. THY’nin açıkladığı ve sabah saat 09.00’da uçuşun rotasını canlı olarak takip etmenizi sağlayacak linke buradan ulaşabilirsiniz.

THY, bir başka Tweet’inde ise “Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olmaktan gurur duyuyoruz! Yarını bekleyin.” derken bir de video paylaştı. Uçuş hakkında bir paylaşım daha yapan şirket, üzerinde “AY YILDIZ GÖKLERDE… YARINI BEKLEYİN” yazan bir Türk Bayrağı videosu paylaştı.

Seferler iptal edilmişti

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuş seferleri de iptal edilmişti. Bazı özel uçuşlar dışında tüm yolcu uçuşlarını iptal eden THY, şu sıralar daha çok kargo taşımacılığı yaparak düzenin korunmasına yardımcı oluyor.