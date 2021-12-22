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  • Ticaret Bakanından Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama

Ticaret Bakanı, 'Gıda Fiyatları Düşecek mi?' Sorusunu Cevapladı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatlarındaki durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Muş, dövizde yaşanan düşüşün gıda fiyatlarına yansıyacağını düşündüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar, Türk lirasının yüzde 30 civarı değerlenmesine yol açtı. Birkaç saat içerisinde gerçekleşen bu durum, vatandaşlarda "indirim" beklentisi oluşturdu. Zira dolar yükselirken ürün fiyatlarına anında yansıtma yapılmıştı. Tam tersi durumda da fiyatların inmesi gerekiyordu. Ancak şu an için otomotiv sektörü haricinde fiyat düşüşü ile karşılaşmadık...

Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapıldı. Basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Muş, gıda fiyatlarındaki gidişatla ilgili konuştu. Bakan Muş, ne yazık ki kesin bir ifade kullanmadı...

"Gevşeme bekliyoruz"

Gıda fiyatları düşecek mi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda fiyatları ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz...
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Aslına bakacak hükümet, geçtiğimiz aylarda da artan gıda fiyatlarına karşı müdahalelerde bulunmuş, hatta Türkiye'deki en büyük zincir marketlere soruşturma açılmıştı. Ancak soruşturmalara rağmen değişen bir şey olmadı. Ayrıca gıda fiyatları, artık o günlerden daha yüksek seyrediyor. Yaşanan son gelişmelerden sonra gıda fiyatlarının nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz...

Kaynak : https://www.indyturk.com/node/450686/ekonomi%CC%87/bakan-mu%C5%9Ftan-g%C4%B1dada-indirim-olacak-m%C4%B1-sorusuna-yan%C4%B1t-fiyatlarda-gev%C5%9Feme
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