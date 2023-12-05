Ticaret Bakanı Açıkladı: Motosikletlere de Düzenleme Geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde satışlarda otomobilleri geride bırakmayı başaran ve tarihi satış rakamlarına ulaşan motosikletlere düzenleme geleceğini duyurdu.

Son dönemde motosikletler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), TÜİK verilerini kullanarak yılın ilk 10 ayındaki motosiklet satış rakamlarını ortaya çıkarmıştı. İlk 10 aylık süreçte motosiklet satışları 813 bin 520 adet olmuş ve aynı dönemde 749 bin 501 adet olarak gerçekleşen otomobil satışlarını geride bırakmayı da başarmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürriyet'e yaptığı açıklamada daha önce hem gıda sektöründe hem de otomotiv piyasasında yapılan denetimlerin sonuç verdiğini ifade ederek, uygulamaların piyasada 'dalgakıran' etkisi yarattığını söyledi. Bakan Bolat, “Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi. 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hâle geldi. Uygulamalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, motosiklet piyasasına müdahale edebilir

Daha önce İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, liste fiyatının üzerinde satılmaya çalışılan motosiklet ilanlarına yönelik olarak Ticaret Bakanlığına bir bilgi notu göndereceklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Bakan Bolat, “Motosiklet de bir otomotiv sektörü aracı. O konuda da çalışıyoruz. Halihazırda yoğun denetimler ve cezai uygulamalar var. Motosikletlere yönelik bir düzenleme noktasında arkadaşlarımız sektör temsilcileriyle birlikte çalışıyor. Orada da fiyat düşüşlerini ve düzeni sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ayrıca, küresel rakiplere karşı rekabet edemediklerini belirterek kur eleştirisinde bulunan ihracatçılara yönelik açıklamalarda da bulundu. Bolat, "İhracatçılarımız daha rekabetçi kur istiyorlar ama ‘Kur arttığında fiyatlara zam yapmamayı taahhüt ediyor musunuz’ diye sorduğumuzda hiçbiri ‘evet’ diyemedi. Kur artınca genel fiyat seviyesi yükseliyor ve kur yükselişinin getirdiği avantaj çok kısa bir sürede kaybolup gidiyor. Önemli olan fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda ihracatı artırabilmek.” ifadelerini kullandı.