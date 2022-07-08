En popüler sosyal medya platformu TikTok, platformda süren 'bayılma challenge' akımı nedeniyle 7 çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyor. Açılan son davada iki çocuğun ebeveyni, 7 ölümün sadece 1 yıllık sürede gerçekleştiğini öne sürdü.

Bugüne kadar sosyal medya platformlarında başlayan bazı akımların özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu görmüştük. Öyle ki bazı akımlar, çocukların hayatlarını kaybetmesine bile neden olmuştu. Bu akımlardan birisi nedeniyle de günümüzde en popüler sosyal medya platformu TikTok’a karşı pek çok dava yürütülüyor.

Haziran ayında sunulan bir dava dosyasına göreyse TikTok’taki ‘bayılma challenge’ akımı, sadece son 1 yılda 15 yaş ve altındaki 7 çocuğun ölümüne neden oldu. Dava dosyasına göre söz konusu akımda kullanıcılar, kendilerini bayılana kadar kemer, çanta ipi veya benzeri materyallerle boğmaya teşvik ediliyor.

İki çocuğun ebeveynleri, son 1 yıldaki ölümleri sıraladı:

TikTok’a karşı açılan en güncel dava dosyası, sekiz yaşındaki Lalani Walton ve dokuz yaşındaki Arriani Arroyo’nun ebeveynleri tarafından ortak şekilde açıldı. Dosyada beş farklı çocuğun da aynı akım nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu çocuklar hakkındaki bilgiler sırasıyla şu şekilde listelendi:

İtalya’da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, Ocak 2021’de,

Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, Mart 2021’de,

Avustralya’da yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, Haziran 2021’de,

Oklahoma’da yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, Temmuz 2021’de,

Pennsylvania’da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, Aralık 2021’de hayatını kaybetti.

TikTok, akımın platformda aratılmasını yasaklamıştı, fakat son ölümlerde suç çocukların merakı değildi:

Yukarıdaki listede yer alan Pennsylvania’da yaşayan 10 yaşındaki çocuğun ebeveynleri, çocuklarının ölümünün ardından TikTok’a dava açmıştı. Bu davada TikTok, platformda ‘blackout (bayılma) challenge) aramasına filtre koyduğunu ve sonuçların gösterilmediğini savunmuştu. Fakat son açılan dava dosyasında Walton ve Arroyo’nun ebeveynleri, akım videolarının bu arama sonuçlarında yer almadığını paylaştı.

Ebeveynlere göre videolar, doğrudan TikTok akışında çocuklarının karşısına çıktı. Dolayısıyla ebeveynler, TikTok’u söz konusu videoları küçük yaştaki çocuklar için uygun bulmakla suçlandı. Söz konusu davada TikTok için istenen ceza, ailelerin maddi ve manevi kayıplarının karşılanması olarak sunuldu. TikTok’tan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya platformu, benzer davalarla da daha önce karşılaşmış ve 2019 yılında bir dava için 5,7 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.