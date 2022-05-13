Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok, küçük bir kızın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle dava edildi. Yapılan açıklamalarda 10 yaşındaki çocuğun, platformun algoritması ile karşısına çıkan 'blackout challenge' isimli bir akımı denerken hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu akımın, insanların bayılana kadar nefesini tutmasını amaçladığı aktarıldı.

İnternet kullanımının iyice yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren sosyal medya platformları gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Milyarlarca insan, günlerinin önemli bir kısmını bu platformlarda geçirerek içerik tüketiyor. Bu mecralar her ne kadar zaman geçirmek için iyi bir seçenek olsa da bazı olumsuzlukların oluşmasına da sebebiyet verebiliyor.

Bilindiği üzere Çin merkezli TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi. Burada bulunan bazı challenge’lar (meydana okuma olarak çevrilebilir) oldukça popüler hâle gelebiliyor ve insanların içeriklerine konu olabiliyor. İşte bahsettiğimiz olumsuz durumlardan bazıları da bu akımların yer aldığı içeriklerde ortaya çıkıyor. Gelen yeni haberlere göre dev platform, geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay nedeniyle dava edildi.

TikTok’taki bir akımın 10 yaşında bir kızın ölümüne sebep olduğu iddia edildi

Açıklamalara göre TikTok’un çatı şirketi ByteDance, uygulamada gördüğü bir challenge’ı yaparken hayatını kaybettiği iddia edilen 10 yaşındaki bir çocuk sebebiyle dava edildi. Platformun ‘ihmal’ ile suçlandığı belirtildi. Davaya göre ABD’de Nylah Anderson isimli bir çocuk, 7 Aralık’ta evindeki yatak odasında baygın bulundu. 10 yaşındaki kız, hastaneye kaldırılmasına rağmen beş gün sonra hayata veda etti.

Nylah’ın annesi Tawainna Anderson, yaptığı açıklamalarda bunun sebebinin kızının TikTok’ta gördüğü bir challenge olduğunu ifade etti. Annenin açıklamalarına göre Nylah, insanların bayılana kadar nefesini tutmasını, bunun ardından da geri bilinç kazanmasını içeren ‘blackout challenge’ isimli akımı denerken baygınlık geçirdi. Davada, bu akımın çocuğun karşısına TikTok’un ‘Sizin İçin’ algoritması nedeniyle çıktığı aktarıldı ve dev şirket suçlandı.

Tawainna yaptığı açıklamalarda, olaydan şirketi sorumlu tuttuğunu, bu tehlikeli durumun sona ermesini sağlayarak diğer ailelerin bunu yaşamasını engellemek istediğini ifade etti. TikTok ise yaptığı açıklamada ‘blackout challenge’ı ‘rahatsız edici’ olarak tanımlarken, bu akımın hiçbir zaman TikTok trendi olmadığını, çok daha önceye dayandığını belirtti. Dev şirket, trajik kayıp için taziyelerini ilettiğini belirtirken bu tarz içeriklerin bulunduğunda platformdan kaldırıldığını ekledi.

Bu olay, ‘blackout challenge’ nedeniyle yaşandığı söylenen ilk ölüm değil. Daha önce de yine ABD’den 12 yaşındaki bir çocuğun ölümü bu akımla ilişkilendirilmişti. Bunun yanı sıra İtalya, blackout challenge’ı denerken hayatını kaybettiği iddia edilen bir kız nedeniyle geçtiğimiz yıl geçici bir süreliğine yaş doğrulaması yapmayan kullanıcılar için TikTok’u yasaklamıştı.