TikTok'un Instagram Rakibi Uygulaması "TikTok Notes" Kısmen Duyuruldu!

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TikTok'un kullanıcılarına gönderdiği bildirime göre sosyal medya devi, Instagram'a rakip bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan TikTok Notes'u yakında kullanıma açacak.

Sosyal medya devleri sık sık birbirlerinden özellik kopyalıyor olsa da son yıllarda doğrudan rakip uygulamalar çıkardıklarına da şahit oluyoruz. Örneğin Instagram, X'e rakip olarak Threads'i çıkarmıştı. Şimdi de Çin menşeli sosyal medya devi TikTok, Instagram benzeri sosyal medya uygulaması TikTok Notes'u duyurdu. 

TikTok kullanıcılarına gönderilen bildirimde, fotoğraf gönderilerinin yakında bu uygulama üzerinden paylaşılacağı belirtildi. Öte yandan isteyen kullanıcılar TikTok Notes'a geçmeme hakkına da sahip olacak. 

Fotoğraflar yüklü, kullanıcılar hazır gelecek

notes

"Fotoğraflarınız TikTok Notes'ta gösterilecek

TikTok Notes, fotoğraf gönderileri için yeni bir uygulama, yakında geliyor! Var olan ve gelecekteki herkese açık TikTok fotoğraf gönderileriniz TikTok Notes'ta gösterilecek. 

Herkese açık TikTok fotoğraf gönderilerinizin TikTok Notes'ta gözükmesini istemiyorsanız bu ayarı şimdi kapatın."

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TikTok, topluluğunun "bu formatlara adanmış bir alanda yazılar ve fotoğraflarla yaratıcılıklarını sergilemesi ve paylaşması için desteklemenin yollarını keşfetmek" istediklerini işaret etti ancak uygulamanın ne zaman yayımlanacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Daha önce TikTok kodlarını inceleyen muhbirler de TikTok'un bir fotoğraf paylaşma uygulaması üzerinde çalıştığını söylemişti. 

TikTok'un kullanıcılarını bilgilendirmek için paylaşım yapması, uygulamanın çıkışını çok da uzun süre beklemeyeceğimizi gösteriyor. Hâlihazırda fotoğraflar yüklü olarak büyük bir kullanıcı grubuyla faaliyete geçecek olan platform, Instagram'ın en büyük rakibi durumuna da gelebilir. 
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/4/8/24124595/tiktok-notes-instagram-rival-app-launch
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