15 Yaşındaki Kız, TikTok Videosu Çekerken Kendini Vurdu

Meksika'da 15 yaşındaki bir kız, evde bulduğu hafif makinalı tüfek ile poz vermeye çalışırken kendini vurdu ve hayatını kaybetti. Silahın eve nasıl girdiği ise bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla çeşitli yollara başvuran bazı kişiler, ne yazık ki bu yolların tehlikesi nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Geçtiğimiz gün, bu olaylar arasına bir yenisi daha eklendi. 15 yaşındaki Meksikalı bir kız çocuğu, video çekmek için kullandığı hafif makineli silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

‘Yazmin Esmeralda’ ismindeki kız çocuğu, paylaşılan detaylara göre hafif makineli silah ile video için poz vermeye çalışıyordu. Silahı yatak odası dolabının altında bulan kız, daha küçük yaştaki erkek kardeşine kendisini silahı tutarken çekmesini söyledi. Fakat silah, yanlışlıkla ateşlendi ve Esmeralda, olduğu yerde hayatını kaybetti.

Silahın eve nasıl girdiği bilinmiyor:

Silahın ilk etapta eve nasıl girdiği hakkındaysa bir bilgi bulunamadı. Meksika ordusu, Uzi’lerin kullanımını silahın güvenlik kilidi kullanımının zorluğu ve yanlışlıkla ateşlenmeye yatkın olması nedeniyle çok önceden kaldırmıştı. Fakat Meksika, özellikle karteller nedeniyle yasa dışı silah ticaretinin en fazla yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

Kızın bir hafif makineli tüfekle video çekmek istemesi de buradaki acı kültürün bir parçası olarak gösteriliyor. Meksika’da bazı uyuşturucu baronları, özellikle fakirlikten zenginliğe yükselmeyi başardıkları için halk içindeki bazı kesimler tarafından ‘başarı sembolü’ olarak görülebiliyor. Bu da çocukların büyüdükleri çevreyi daha tehlikeli kılabiliyor.