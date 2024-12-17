Apple'ın popüler özelliği AirDrop'u kullanmanın kart bilgilerinin çalınmasına yol açacağına yönelik yeni bir iddia ortaya atılmış durumda.

TikTok’ta yayılan yeni bir komplo teorisi, AirDrop’un iPhone kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini çalmak için kullanılabileceğini iddia ediyor ve bahsi geçen iddialar son günlerde ciddi anlamda panik ortamı yaratmış durumda.

Birçok içerik üreticisi başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında Apple Wallet’ta saklanan kart bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından AirDrop aracılığıyla ele geçirilebileceğini öne sürdü ve kullanıcıları AirDrop paylaşımını devre dışı bırakmaya çağırdı ancak bu iddialar temelde asılsız iddialardan ibaret.

Birçok TikTok kullanıcısı konuya dair video yayınladı

Söylentilerin çıkış noktası belirsiz ancak TikTok’taki içerik üreticiler, kullanıcıları "diğer iPhone'larla arama" gibi gerçekte var olmayan ayarları kapatmaya yönlendiren yanıltıcı bilgiler paylaşmaya başladı.

Bunun yanı sıra yayımlanan bir başka video, kötü niyetli kişilerin AirDrop ayarlarını kullanarak Apple Wallet’taki tüm kartları çalabileceğini iddia ediyordu. Her iki video da iOS 18.1 güncellemesini suçluyor ve kullanıcıları AirDrop'u tamamen kapatmaya teşvik ediyordu.

İddialar etkileşim elde etmek amacıyla ortaya atılmış durumda

Apple’ın güvenlik politikalarına göre AirDrop ile kart bilgileri ya da hassas verilerin çalınması mümkün değil. Apple Wallet’ta saklanan kart bilgileri, yalnızca son dört hanesi görünür şekilde şifreleniyor. Üstelik bir cihazın Wallet uygulamasına erişim sağlansa bile bu bilgiler kötüye kullanılabilecek şekilde görüntülenemiyor.

Ortaya atılan iddiaların temel nedeninin TikTok’ta sıkça görülen korku ve panik yaratarak etkileşim kazanma taktiğinin bir örneği olduğu düşünülüyor. Apple’ın AirDrop ve NameDrop gibi özellikleri günümüzde bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor ancak hiçbir şekilde kullanıcının açık izni olmadan etkinleştirilemiyor.

Son günlerde sosyal medyayı saran bu paylaşımlara yönelik AirDrop’un kredi kartı bilgilerini çalma iddialarının gerçeği yansıtmadığını tekrar belirtelim ancak kullanıcıların her zaman ödeme işlemleri sırasında dikkatli olması ve cihazlarının güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmesi oldukça önemli.