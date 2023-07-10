TikTok'ta başlayan yeni bir meydan okuma akımı, daha şimdiden en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Can kayıplarının artmasından endişelenirken, TikTok'un harekete geçmesi bekleniyor.

Popüler sosyal medya platformlarından TikTok, yıllardır tartışmalı meydan okumalara ev sahipliği yapıyor. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılar, bu kez de yüksek hızlarla giden teknelerden atlamaya başladılar. Hatta sadece bu sosyal medya meydan okuması nedeniyle daha şimdiden 4 kişinin öldüğü bildirildi. İnsanların sosyal medyada ünlü olmak uğruna hayatlarını nasıl hiçe saydıklarını anlamak çok zor.

Küçük sürat teknelerini bilirsiniz. Arka kısmında çoğu zaman tek motora sahip olan bu araçlar, deniz keyfinin olmazsa olmazları arasındadır. İşte TikTok'ta "boat jumping challenge" (tekneden atlama meydan okuması) etiketiyle yapılan paylaşımlar, deniz keyfinin nasıl insanların hayatlarına mal olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu meydan okumanın kim veya kimler tarafından ortaya çıkarıldığı, insanların buna neden dahil olduklarını kimse bilmiyor.

İşte TikTok'ta yayılmaya başlayan o akım:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere, TİkTok'ta yapılan paylaşımlarda insanlar sürat teknelerinin motor bölümlerinden suya atlıyorlar. Zaten yüksek hızla giden teknenin motorunun da ekstra akıntı oluşturması, geri dönülmez yaralanmalara neden olabiliyor. Yapılan açıklamalara göre insanlar, suyun şiddetiyle boyunlarını kırıyorlar ve anında hayatlarını kaybediyorlar. Çok net bir şekilde uyarı yapalım: Bu videoda gördüklerinizi sosyal medya uğruna kesinlikle yapmayın.

TikTok'taki tekneden atlama meydan okumasının ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Ancak TikTok'un geçmişte yaptığı gibi bu konuyla ilgili de harekete geçmesi bekleniyor. Belki hatırlayanlarınız vardır; geçmişte bu tür meydan okumalar için harekete geçen TikTok, konuyla ilgili paylaşımları kaldırarak olayların iyiden iyiye büyümesini engellemeye çalışmıştı. Yine benzer bir hamle gelecek gibi görünüyor.