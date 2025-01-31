Apple CEO'su Tim Cook, Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tim Cook, DeepSeek'i iyi bulduğunu söyledi. İşte o açıklama...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Apple CEO'su Tim Cook'un da katıldığı etkinlikte 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu paylaşıldı. Böylelikle Apple'ın geçtiğimiz üç ay boyunca kaç para kazandığı gün yüzüne çıkmış oldu.

Tabii etkinlik, sadece rakamlardan ibaret değildi. Apple CEO'su Tim Cook, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. En dikkat çekici açıklama ise DeepSeek ile ilgili olanlardı. Tim Cook, günlerdir gündemden düşmeyen Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili ilk kez konuştu.

"Verimliliği artıran bir yenilik"

Tim Cook, DeepSeek'in verimliliği artıran bir yenilik olduğunu ve kendisinin, bu tür bir yeniliğin iyi bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi. Tim Cook'un DeepSeek hakkında yaptığı övgü dolu sözler dikkat çekiciydi çünkü Apple, bilindiği üzere yapay zekâ sektörünün en önemli isimlerinden olan OpenAI ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği ile OpenAI teknolojilerinin iPhone'lara entegre edilmesi sağlandı.

DeepSeek ile ilgili detaylı bilgi için:

Bu arada; OpenAI CEO'su da birkaç gün önce DeepSeek ile ilgili açıklamalar yapmış ve kullanıma sunulan r1 isimli yapay zekâ modelinin etkileyici olduğunu söylemişti. Ayrıca Sam Altman, böyle bir rakipleri olmasını da önemsiyordu. Bakalım tüm bu gelişmeler ışında yapay zekâ sektörü, hangi değişimleri yaşayacak...