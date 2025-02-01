Apple CEO'su Tim Cook, iPhone'ların geleceği hakkında konuştu. Cook, telefonları yakında büyük inovasyonların beklediğini ifade etti.

Apple’ın en çok eleştirildiği konulardan biri her sene yenisi gelen iPhone modellerinin çok değişikliğe uğramadan çıkış yapması ve büyük yenilikler almamasıydı. Telefonun temel tasarımının da yıllardır benzer olduğunu görüyorduk. Bu yüzden de insanlar şirketin ne zaman büyük değişiklikler yapacağını merak ediyordu.

Bu sorularını yanıtını arayanlara direkt olarak CEO Tim Cook’tan yanıt geldi. iPhone’ların geleceği hakkında konuşan Tim Cook, modelin yol haritasında çok fazla inovasyon olduğunun altını çizdi ve heyecanlı olduğunu belirtti.

iPhone’lar bir donanım inovasyonunun eşiğinde olabilir

Şirketin finansal verilerini açıkladığı kazanç çağrısında Cook, ürünleri konusunda çok iyimser olduğunu ve akıllı telefonlar konusunda yapacakları daha çok yenilikçi şey olduğunu belirtti. Tabii ki herhangi bir detay vermedi.

Cook’un bu açıklaması detay vermese de son zamanlarda iPhone’ların büyük donanım değişiklikleri görebileceğini söyleyen iddiaları destekliyor. Zaten önceki aylarda Apple yöneticilerinin önümüzdeki dönemde gelecek iPhone’ların en iddialı iPhone’lar olacaklarını söylemişti.

Tabii telefonların nasıl değişiklikler yaşayacağı konusunda kesin bilgi henüz yok. Ancak Apple, bu yıl büyük ihtimalle Plus modelini kaldırıp çok ince tasarımlı iPhone 17 Air ismini alması beklenen yepyeni bir model çıkaracak. Ayrıca birkaç yıla katlanabilir iPhone da getireceği tahmin ediliyor. Bu iki modelin iPhone’lardaki inovasyonun birer parçası olacağını tahmin edebiliriz.