Time Dergisi 2018 Yılının En İyi Dizi ve Filmlerini Seçti

Amerikan Time dergisi, 2018 yılının en iyi 10 dizi ve filmini belirledikleri bir yazı yayınladı.

Time yazarı Stephanie Zacharek tarafından oluşturulan listede yılın en iyi 10 filmi yer alırken, Judy Berman’ın listesi ise yılın en iyi 10 dizisine yer verdi. Yılın filmi olarak Roma seçilirken yılın dizisi ise Killing Eve oldu.

İşte Times dergisine göre yılın en iyi 10 filmi:

1- Roma

2- Won't You Be My Neighbor?

3- First Reformed

4- Eight Grade

5- Favorite

6- Can You Ever Forgive me?

7- A Star is Born

8- If the Beale Street Could Talk

9- Bohemian Rhapsody

10- Paddington 2

2018 yılının en iyi dizileri ise şu şekilde sıralanmış:

1- Killing Eve

2- Sharp Objects

3- Atlanta

4- Patrick Melrose

5- The Good Place

6- Terrace House

7- Claws

8- My Brilliant Friend

9- Homecoming

10- Pose