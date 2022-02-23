'Tinder Avcısı'nın Kız Arkadaşı, İddiaları Reddetti

'Tinder Avcısı'nın şu anki sevgilisi Kate Konlin bazı açıklamalarda bulundu. Konlin, iddiaların gerçek olmadığını iddia etti.

Netflix’te “Tinder Avcısı” (The Tinder Swindler) adıyla yayımlanan belgesele konu olan ve dünyanın farklı yerlerinden bir sürü kadını milyonlarca sterlin değerinde dolandırmakla suçlanan Simon Leviev, bu iddiaların ardından herkesin merak ettiği bir isim haline gelmiş durumda.

Popüler flört uygulaması Tinder üzerinden pek çok sahte kimlikle kadınları dolandıran ve hatta bazılarını borç batağında bırakan Leviev, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bir dolandırıcı olmadığını ve tek amacının bekar bir adam olarak kadınlarla tanışmak olduğunu belirtmiş, bir de üstüne kendisini 'dünyanın en büyük centilmeni' olarak gördüğünü ifade etmişti. Bu şaka gibi açıklamaların ardından Leviev’in şu anki sevgilisi de konuya dair açıklamalarda bulundu.

Leviev'in sevgilisi suçlamaları reddetti

Leviev’in şu anki kız arkadaşı olan Kate Konlin, sevgilisi hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. İsrailli bir model olan Konlin, Inside Edition ile yaptığı röportajda Leviev’e yapılan suçlamaları reddetti.

Erkek arkadaşına yapılan suçlamalar karşısında şaşkın olduğunu belirten Konlin, suçlamaların yalandan ibaret olduğunu ifade etti.

Birisinin nasıl böylesine sahte bir hikaye kurgulamış olabileceğine inanamadığını kaydeden Konlin, buna ek olarak Leviev’in kendisinden asla borç almadığını da sözlerine ekledi.

Leviev, Bitcoin sayesinde zengin olduğunu iddia etmişti

Öte yandan yapımcıların İsrail’deki bilinen son adresini ziyaret ettiği ancak onu bulamadıkları için belgeselde röportajına yer veremediği Leviev ise dolandırdığı kadınlara yalan söylemediği konusundaki ısrarlarına devam ediyor.

Leviev’in dolandırdığı kadınlar, Leviev’in kendisini milyarder bir elmas patronunun oğlu olarak tanıttığını ifade ederken, bu iddiaları yalanlayan Leviev gerçek kimliğini asla onlardan saklamadığını, onları hiçbir şekilde tehdit etmediğini ve paralarını almadığını kaydetmişti.

Kendisinin yasal bir iş insanı olduğunu, 2011 yılında hezün değersizken satın aldığı Bitcoin'in değerlenmesiyle zengin olduğunu belirten Leviev, verdiği röportajda belgeselde kendisi hakkında çizilen olumsuz portreden de son derece rahatsız olduğunu ifade etmişti.

“Ben sahtekar değilim ve sahte değilim” diyen Leviev, "İnsanlar beni tanımıyor, bu yüzden beni yargılayamazlar. Dünyadaki en büyük centilmen benim. “ şeklinde kaydetmişti.