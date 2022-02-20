Tinder Dolandırıcısı Simon Leviev Açıklama Yaptı

Netflix'te yayınlanan Tinder Avcısı belgeseli ile kendisini tanıdığımız ünlü dolandırıcı Simon Leviev, uzun süren sessizliğinden sonra ilk kez açıklama yaptı.

Son zamanlarda izlenme rekorları kıran Tinder Avcısı isimli belgesele konu olan kendini zengin elmas tüccarının oğlu olarak tanıtan Simon Leviev ilk defa açıklamalarda bulundu. Dünyanın dört bir yanından kadınları milyonlarca sterlin dolandıran Simon uzun zaman sonra ilk defa açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir televizyon programında konuk olan Simon Leviev dolandırıcılık konusu hakkında açıklama yapıldı. Televizyon programında konuk olarak yer alan Simon'ın yanında model bir kız arkadaşının olması da dikkatlerden kaçmadı.

Simon Leviev: "ben dolandırıcı değilim, beyefendiyim" dedi

Tinder avcısı şu şekilde açıklama yaptı; "Ben bir Tinder dolandırıcısı değilim. Sahtekar ya da fake değilim. İnsanlar beni tanımıyor, bu yüzden beni yargılayamazlar. Ben sadece Tinder’da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamdım." dedi. Hatta Leviev kendisini en büyük beyefendi olarak gördüğünü de açıklamaların arasında dahil etti.

Simon Leviev olarak da Tinder'da birden fazla çeşit kullanıcı adı ile kadınları dolandıran şahıs, Instagram'da hayatının sadece 'zengin' kesitlerini paylaşarak kadınları dolandırdı. Kadınların güvenini kazandıktan sonra onları doladırarak para kazanan Leviev, Netflix'te yayınlanan belgeselden sonra 'hayranları' ile para karşılığı video çekerek kazancını âdeta katlamıştı.

Simon Leviev'in bu zamana kadar yaptığı dolandırma kurguları sayesinde dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan yaklaşık olarak 7.4 milyon sterlin kazandığı belirtiliyor. Ayrıca bir Tinder sözcüsü “Simon Leviev'i ve bilinen tüm sahte hesaplarını kalıcı olarak Tinder'dan kaldırdık." dedi. Ayrıca belgeselin de yayınlanması ile beraber bu kişi hakkında da soruşturma açıldığı belirtildi.