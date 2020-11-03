TL, Dolar Karşısında En Çok Değer Kaybeden Para Birimi Oldu

Son aylarda durmaksızın değer kaybı yaşamaya devam eden Türk Lirası, %30,14'lük değer kaybıyla dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Listede Türk Lirası'nı Brezilya Reali ve Arjantin Pesosu izledi.

Türk Lirası, son aylarda yabancı para birimlerine karşı ciddi oranda değer kaybına uğradı. 2020 yılına 5,95 seviyesiyle başlayan dolar/TL, bugün 8,54'ü görerek yeni bir rekor kırdı. Avrupa'nın para birimi euro da farksızdı. Bu seneye 6,67 seviyesinden başlayan euro/TL, bugün 10 seviyesine ulaştı.

Bloomberg'in verilerine göre TL'nin 2020'nin başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı %30'u aştı. Bu değer kaybı TL'yi değer kaybı sıralamasında ilk sıraya koydu. Sözcü, Bloomberg'in verilerinden hazırladığı grafikte dolara karşı en çok değer kaybedenler ve kazananları gösterdi.

TL en çok değer kaybeden para birimi oldu:

TL, bu yıl %30,14'lük kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybına uğrayan para birimi olurken ikinci sırada Brezilya reali ve üçüncü sırada Arjantin pesosu yer aldı. Dolara karşı en fazla değer kazanan para birimiyse Filipin pesosu oldu. Çin yuanı, dolar karşısında %4,26'lık değer kazanarak listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Hollanda merkezli Rabobank'ın kıdemli stratejisti Piotr Matys, yayınladığı raporda TL'nin dolara karşı yaşadığı değer kaybına değindi. Piotr'ın raporunda Joe Biden'ın seçilmesi ihtimalinin artmasının TL üzerinde baskı yarattığına işaret edildi. Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır alması bekleniyordu.

Piotr Matys, bugün başlayan ABD seçimlerinde kazanan ismin Joe Biden olması sonucunda TL'nin değer kaybı yaşamaya devam edebileceğini ifade etti. Piotr, Biden'ın zaferi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın değer kaybının önüne geçmek için politika faizini en az 500 baz puan artırabileceğini de sözlerine ekledi.