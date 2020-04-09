Tofaş Müzesi, Sesli Rehber Uygulamasıyla Evlere Geldi

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi için 'Tofaş Müzesi' ismiyle Android ve iOS'ta müzeyi gezmenizi sağlayan bir uygulama yayınladı. Bu uygulamayla sizler de evlerinizden müzeyi gezebilirsiniz.

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunda olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Bu durum, normalde yaptığımız pek çok şeyi yapamamamıza neden oluyor. Durumun farkında olan pek çok müze de gezilerini çevrimiçi ortama taşımaya başladı. Son olarak Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, 'Tofaş Müzesi' uygulamasıyla insanların evlerinden müzeyi gezmelerine olanak tanıdı. Müzede bulunan eserleri görebildiğiniz bu ücretsiz uygulamada eserlerin bilgilerini sesli anlatımla dinleyebilirsiniz.

Konu hakkında açıklama yapan Tofaş, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ziyaretçilere Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nin kapılarını açtıklarını bildirdi. Android ve iOS işletim sistemleri üzerinde bulunan uygulama, Türkçe dil desteğinin yanında İngilizce anlatımıyla da dikkat çekiyor.

Uygulamanın Türkçe versiyonu 'Tofaş Müzesi' olarak yayınlanırken Türkçe bilmeyen yabancı kişiler içinse 'Tofaş Museum' ismiyle ayrı bir uygulama yayınlandı.

Geçen yıl 90 bin ziyaretçiyi konuk eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin uygulaması, öğretici olduğu kadar eğlenceli bir dille de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı vadediyor. Uygulamada bulunan 'Sanal Rehber' yardımıyla 35 dakikalık bir müze turu atabildiğiniz gibi, 'Detaylı Tur' seçeneğini seçerek müzede yaklaşık 60 dakikalık bir yolculuğa da çıkabiliyorsunuz.

Çocuklar için özel tur var:

Tofaş Müzesi uygulaması üzerinde sadece normal turlar bulunmuyor. Okullarından uzakta kalan çocukları da düşünen müze yönetimi, çocuk ziyaretçilere özel olarak hazırlanan 20 dakikalık eğlenceli bir sesli rehber de sunuyor. Bu turda 'İlk Oyuncak Araba', 'At Arabaları' gibi farklı konu başlıkları yer alıyor.