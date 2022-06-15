TOGG CEO'su: Şimdiden Kimse Fiyat Veremez, Vermez, Vermemeli

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, yalnızca TOGG'un değil hiçbir şirketin 2023'te satılan otomobil için şimdiden fiyat veremeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil projesi TOGG için artık gün sayılıyor. Yapılan açıklamalara göre tamamen elektrikli yerli otomobil, 2023 yılının başında piyasaya sürülecek. Peki bu otomobilin fiyatı ne olacak? Şirket CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin fiyatlıyla ilgili konuştu.

TRT’ye konuşan TOGG CEO'su Karakaş, şimdiden bir fiyat belirlemenin mümkün olmadığını söyledi. Karakaş'a göre otomobil sektöründeki fiyatlar her gün değişiyor. Çip krizi, nakliye, brent petrol fiyatlarının belirleyici olduğunu anlatan Karakaş, yerli otomobilinin fiyatının piyasa tarafından belirleneceğini söyledi.

Yalnız TOGG değil, hiçbir şirket fiyat veremez

Gürcan Karakaş'a göre fiyat verilemiyor olması, TOGG'a özel bir durum değil. CEO, mevcut koşullar altında hiçbir şirketin aylar sonra piyasaya sürülecek bir otomobil için fiyat bilgisi veremeyeceğini söylüyor. TOGG CEO'su Karakaş'ın yerli otomobilin fiyatı ile ilgili açıklaması şöyle:

"Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz."