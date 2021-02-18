Türkiye'nin Otomobili isimli Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Gemlik'teki üretim tesisi çalışmalarının geldiği son noktayı açıklayan yetkililer, altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdular.

Geçtiğimiz dönemlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olan yerli otomobil projesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" (TOGG), yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. "Türkiye'nin Otomobili" ismiyle Twitter'da paylaşımlar yapan ekip, geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni bir paylaşımla, fabrikadaki son durumun geldiği noktayı açıkladı.

TOGG'un yaptığı açıklamalarda, Gemlik'te yer alan fabrika için çalışmaların son hızda devam ettiğini gösteriyor. Bu bağlamda boyahane, enerji ve gövde birimlerinin üretileceği kısımların da altyapı çalışmalarını tamamlayan ekip, boyahane binasının temeli için de demir montajına başlamış durumda. Görünen o ki inşaat çalışmaları, planlandığı gibi sürdürülmeye devam ediyor.

"İstanbul'dan Antalya'ya ulaşacak kadar zemin güçlendirme kolonu üretildi"

Twitter hesabından yapılan son paylaşıma göre olimpik boyutlarda 130 yüzme havuzunu dolduracak kadar dolgu yapıldı. 22 bin 656 adet de konteyner dolduracak kadar kazı çalışması yapıldığını belirten yetkililer, altyapı çalışmalarının son aşamasında olunduğunu vurguladılar. Fabrikanın oturacağı zeminine döşenen güçlendirme kolonlarının toplam uzunluğu ise İstanbul'dan Antalya'ya kadar ulaşabiliyor. Yani toplamda, 698 kilometrelik kolon üretildi.

İşte TOGG'un Twitter hesabından yapılan o paylaşım

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