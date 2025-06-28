BYD Türkiye, Bugüne Kadar Kaç Adet SEAL U Sattığını Açıkladı

BYD Türkiye'den yılın otomobili seçilen SEAL U ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şirket, bugüne kadar kaç adet SEAL U sattığını açıkladı. BYD, önemli bir kilometre taşını geride bırakmış durumda.

BYD Türkiye'nin resmî X hesabından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklama ile yılın otomobili seçilen SEAL U'nun bugüne dek kaç adet satılmış olduğu netleşmiş oldu. BYD'nin açıklaması, firmaya yönelik sosyal medya linçlerinin gerçek hayatta hiçbir karşılığının olmadığını gözler önüne seriyor.

Hem hibrit hem de tam elektrikli versiyona sahip olan BYD SEAL U'nun her iki versiyonu da tüketiciler tarafından seviliyor. Modern tasarımı ve gelişmiş teknik özellikleri ise araç sahipleri için oldukça konforlu bir deneyim sunuyor. Peki BYD, Türkiye'de kaç adet SEAL U satışı gerçekleştirdi?

İşte BYD Türkiye'nin açıklaması:

Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen BYD SEAL U, 20.000’inci müşterisi Zeynep Hanım ile buluştu! Markamızı tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyor, birlikte daha nice başarıları paylaşmayı diliyoruz.

BYD SEAL U'nun Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmesine ilişkin detaylar için:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tesla gerçeğini görmezden gelecek olursak SEAL U sizin tercih edeceğiniz bir otomobil olur mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...