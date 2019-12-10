Türkiye'nin popüler çakmak markalarından Tokai, resmen el değiştiriyor. Gözde Girişim'in sahip olduğu ve Tokai Çakmaları'nı üreten "Sebat Çakmak", 35 milyon TL karşılığında satılıyor.

Tokai çakmaklarını hepimiz biliriz. Bu marka, Türkiye'nin en popüler çakmak markalarının bir tanesidir. Bu markanın ana kurucuları Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding'dir. İki şirketin iş birliği yaparak kurduğu "Gözde Girişim", bugüne dek Tokai çakmaklarının üreticisi olarak bilinmişti. Şimdi ise Gözde Girişim, yüzde yüzüne sahip olduğu ve Tokai çakmaklarını üreten "Sebat Çakmak"ı satmaya karar verdi.

Sebat Çakmak'ın satış bedelinin 35 milyon TL olduğu açıklandı. Gözde Girişim'in tüm hisselerini satın alan şirket ise "Can Uluslararası Yatırım Holding". Yapılan açıklamalara göre satış işlemlerinin tamamlanması için, Rekabet Kurumu'ndan alınacak izin bekleniyor. Gerekli iznin verilmesinin ardından satış işlemleri gerçekleşecek ve Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding'e devredilecek.

Gözde Girişim, Sebat Çakmak'ın satışından elde edeceği 35 milyon TL'lik gelirle, şirketin borçlarını azaltmayı hedefliyor. Satış işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte Türkiye'nin en popüler çakmak markası, el değiştirmiş olacak.