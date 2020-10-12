Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, popüler film serisi Görevimiz Tehlike'nin yeni filminin çekimlerinde kapısız bir BMW M5 kullanırken görüntülendi. Ayrıca filmin çekimleri sırasında kullanılan kamera taşıyıcı arabalar da dikkat çekti.

Sinema tarihinin ünlü aksiyon filmi serilerinden Görevimiz Tehlike, yedinci halkasıyla beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor ve Tom Cruise’un bir kez daha Ethan Hunt rolüyle karşımıza çıkacağı Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri şu sıralar İtalya’nın başkenti Roma’da devam ediyor.

Görevimiz Tehlike 7’deki kovalamaca sahnelerinden birinin çekimleri sırasında kaydedilen ve YouTube’da paylaşılan bir video, 2011 yılında vizyona giren Görevimiz Tehlike 4: Ghost Protocol’de BMW i8 Concept’in gözükmesinden bu yana devam eden BMW-Görevimiz Tehlike ortaklığının bu filmde de karşımıza çıkacağını ortaya koyuyor.

Söz konusu videoda, kapıları olmadığını gördüğümüz bir BMW M5, Roma’nın dar sokaklarında kalabalık bir araba konvoyundan kaçıyor. Videonun çözünürlüğü düşük olduğundan M5’in direksiyonundaki sürücü tam olarak anlaşılamasa da Tom Cruise olduğunu anlamak çok da zor değil.

Videoda dikkat çeken tek şey Tom Cruise’un kapıları olmayan bir BMW M5 ile Roma’nın dar sokaklarında ‘birilerinden’ kaçıyor olması değil. Fark ettiyseniz (ki etmemek mümkün değil) film ekibi, Cruise’un kaçış sahnelerini çekmek için kamera taşıyıcı olarak bir Nissan GT-R ve Porsche Cayenne kullanıyor. Elbette ki araçlar, ‘görevleri için’ özel olarak modifiye edilmiş.

Videodan anladığımız kadarıyla Görevimiz Tehlike 7, şu ana kadar izlediğimiz altı filmden daha az aksiyon sunmayı düşünmüyor. Yine de Ethan Hunt’ın nasıl bir aksiyonun içine düştüğünü görebilmek için 19 Kasım 2021 tarihini beklememiz gerekiyor.

Tom Cruise'un kapısız bir BMW M5 kullandığı video