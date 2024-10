1999 ila 2003 yılları arasında piyasaya sürülen üç Tomb Raider oyunu yeni bir remastered paketiyle geri dönüyor.

Lara Croft’un maceralarını içeren ikonik Tomb Raider serisinin ikinci üçlemesi, Tomb Raider IV-V-VI Remastered adıyla yenilenmiş grafikleri ile birlikte 2025'te geri dönüyor.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered paketindeki oyunlar neler?

Crystal Dynamics'in resmî olarak duyurduğu gelişme ile ortaya çıkan Tomb Raider IV-V-VI Remastered, 1999 yılında çıkan Tomb Raider: The Last Revelation, 2000 yapımı Tomb Raider: Chronicles ve 2003 yılında piyasaya sürülen Tomb Raider: The Angel of Darkness'i içerisinde barındırıyor.

Bu yeni paket, daha önce piyasaya sürülen Tomb Raider 1-3 Remastered paketinde olduğu gibi geliştirilmiş görseller, modernize edilmiş kontroller ve yenilenmiş bir fotoğraf modu gibi oynanış iyileştirmeleri sunacak. İkinci Tomb Raider üçlemesinin remaster projesini, önceki projeyi de hazırlayan Aspyr firması üstleniyor.

Üç oyun zamanında büyük eleştirilere maruz kalmıştı

Paketteki üçleme, serinin orijinal geliştiricisi Core Design’ın zorlu bir döneminde piyasaya sürülmüştü. Özellikle The Last Revelation, Lara’nın ölümü ima edilerek dramatik bir kapanış yaparken, devam oyunları Chronicles ve The Angel of Darkness seriye karmaşık bir yapı getirmişti.

Lara'nın maceraları bu dönemde eleştirilere maruz kalmış, özellikle teknik zorluklar ve gecikmeler oyunun kalitesini olumsuz etkilemişti. The Angel of Darkness, serinin en düşük puan alan oyunlarından biri olarak dikkat çekerken, 2003’te Crystal Dynamics seriyi devralarak 2006 yılında Tomb Raider: Legend ile Tomb Raider efsanesini yeniden başlatmıştı.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered, 14 Şubat 2025’te Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Fiyat etiketi ise 29,99$ olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz üçlemenin yer aldığı bu yeni remastered paketini almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimel paylaşabilirsiniz.