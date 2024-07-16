Otomobil programlarının efsane üçlüsü Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May üçlüsü yollarını ayırdı.

Top Gear serisinin ilk sunucuları olan ve sonrasında da farklı yapımlarda birlikte çalışan Jeremy Clarkson, Richard Hammond ve James May üçlüsü, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve kurdukları firmayı da feshetti. Bu da üçlünün Zimbabve'de çekilecek olan özel programda son kez bir arada görülecekleri anlamına geliyor.

Son olarak The Grand Tour'da karşımıza çıkan üçlünün yollarını ayırmasından sonra bir tasfiye memuru atandı ve ekibin ortaklığı kesin olarak sona ermiş oldu. The Grand Tour'un 2023 yılının sonunda sona ereceği de iddia edilmişti. Karar, programın sevenlerinin kalbini kırdı.

Jeremy Clarkson tek başına devam edecek

Üçlünün birlikte yaptığı programlar sona erecek olsa da Jeremy Clarkson tek başına programlara devam edecek. Şu sıralar Clarkson'ın Çiftliği adlı bir yapımda yer alan ünlü sunucu, 1000 dönümlük çiftliği yönetmekte yaşadıklarını aktarıyor. 2021'de yayın hayatına başlayan yapım, Clarkson'ın mizahi yaklaşımıyla ekranlara geliyor.

Clarkson'ın çiftliği dışında 1 milyon pounda (42,8 milyon TL) satın aldığı bir de pubı bulunuyor. Clarkson'ın bu girişimi ile ilgili de yeni bir yapımla gündeme gelmesi mümkün gözüküyor.

Prime Video'da yayımlanan The Grand Tour ise Top Gear'a benzer bir şekilde başlamış ancak daha sonra çeşitli ülkelerde devam eden maceralara atılmışlardı.