Jaguar, bir araç dışındaki tüm modellerinin fişini çektiğini duyurdu. Şirketin ürünleri arasında tek kalan araç, SUV tipindeki F-Pace olacak.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden olan Jaguar Land Rover, Jaguar markasıyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Şirketin bir sözcüsünün Automotive News Europe’a verdiği demece göre şirketin birçok modeli iptal edildi.

Jaguar Land Rover, bundan birkaç yıl önce elektrifikasyon hamleleri konusundaki hedeflerini duyurmuş ve yepyeni bir döneme gireceğini açıklamıştı. Öyle ki şirket, 2025’e kadar sadece elektrikli olmayı planlıyordu. Şimdiki hamle de bu konuda geldi.

F-Pace hariç tüm modellerin fişi çekildi

*Jaguar F-Pace

Sözcünün yaptığı açıklamaya göre şirket, sadece bir modeli hariç tüm Jaguar modellerini iptal etme kararı aldı. Yani XE, XF Sedan, XF Wagon, F-Type, E-Pace ve I-Pace gibi 6 modelin tamamının üretimi durdurulacak.

Kalan tek içten yanmalı modelin ülkemizde de satışı yapılan SUV türündeki araç F-Pace olacağı ifade edildi. Bu hamlenin elektrikli araçlar kapsamında yapıldığını biliyoruz. Ancak elektrikli bir model olan I-Pace de gidiyor. Bunun yerine tamamen yepyeni elektrikli araçlarla tanışacağız, I-Pace bunlara dahil olmayacak. Tabii ki F-Pace’in günleri de oldukça sınırlı çünkü tamamen elektrikli olma planlarına uygun değil. Bu aracın ne kadar devam edeceğini zaman gösterecek.

Bu modeller, Jaguar'a hiç para kazandırmıyormuş!

Peki kararın nedeni ne? Jaguar CEO’su Adrian Mardell, yatırımcılarına bu 6 modelin şirkete neredeyse hiç para getirmediğini belirtmiş ve sıfıra yakın kâr sağladığını aktarmış. Bu yüzden de onları “değeri düşük ürün” olarak nitelendirmiş ve akabinde bu karar alınmış. Modellerin iptalinin ardından Jaguar’ın nasıl araçlarla karşımıza çıkacağını zaman gösterecek. Bu yılki yeni modelleri merakla bekliyor olacağız.