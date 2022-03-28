Netflix Türkiye'nin yeni yerli yapımı Yakamoz S-245'in ilk fragmanı yayımlandı. 20 Nisan'da Netflix'te yayımlanacak olan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ bulunuyor.

Netflix’in sevilen yerli yapımlarından Into the Night evreninde geçen yeni yapım Yakamoz S-245’ten bugün ilk fragman geldi. Gizemli bir kozmik olayın dünyayı kasıp kavurduğu sırada denizaltına sığınan bir grup insanın mücadelesini konu alan yeni Netflix Türkiye yapımı, fragmanıyla ilgi toplamayı başardı.

Bilim kurgu türündeki dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Arman, ekibiyle birlikte hayatta kalmak için bir denizaltıya biner. Neler olup bittiğini anlamaya çalışırken denizaltının gerçek görevini de araştıran Arman, en sonunda kendisini ve ekibini denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya gelir.

Yakamoz S-245 fragmanı

Yapımını OGM Pictures’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik’in oturduğu Yakamoz S-245, oyuncu kadrosunda birçok ünlü isme yer veriyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu dizinin kadrosunda Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve Alper Saldıran da bulunuyor.

Yakamoz S-245, 20 Nisan günü Netflix’te bekleyenleriyle buluşacak.