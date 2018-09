Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 iOS Oyun ve Uygulaması

Bir seri haline getirdiğimiz haftalık ücretsiz oyun ve uygulamalar haberlerimizde, bu hafta toplam değeri 78 TL olan 6 iOS uygulaması var.

Uygulama marketleri birçok ücretsiz uygulamaya ev sahipliği yapıyor olsa da özellikle App Store ücretli uygulamalar konusunda daha geniş bir yelpazeye sahip. Bu noktada bizler de sizin için her hafta kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaları takip ediyoruz. Bir seri haline getirdiğimiz haberlerimiz hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise uygulamaların her an tekrardan ücretli olabileceğidir. Bu sebeple sizlere garantisini verebileceğimiz tek konu, biz haberleri yazarken tüm uygulamaların ücretsiz indirilebiliyor oluşu. İşte toplam değeri 78 TL olan, kısa süreliğine ücretsiz 6 iOS uygulaması.

1. GALAXIA 4

Özellikle uzay temalı oyunlardan keyif alanların dikkatini çekebilecek olan GALAXIA 4, Apple Watch cihazınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun.

2. Coinpeak

Coinpeak, kripto para portföyünüzün performansını izleyen güçlü ve basit bir araçtır. Bakiyelerinizi, işlemlerinizi, maliyetlerinizi ve kazançlarınızı kripto para birimine bağlı olarak tüm cüzdan ve borsalara otomatik olarak senkronize eder.

3. World Conqueror 4

Kısmen yeni bir oyun olan World Conqueror 4, 2017 yılında EASYTECH tarafından geliştirilmiştir. Piyasaya sürdüğü savaş ve strateji oyunlarındaki başarısı ile adından söz ettiren firma, World Conqueror 4 ile de iddiasını devam ettiriyor. Uygulama kısa süreliğine tamamen ücretsiz.

4. Shopping/Grocery List Pro

Alışveriş listelerinizi iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda yönetmenin en kolay ve en iyi yolu olan uygulama, gıda listesi veritabanında 330'un üzerinde ürün bulundurur. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymayan uygulama, kişiselleştirilmiş listelerinizi hızlı ve doğru bir şekilde oluşturabilmeniz için kendi özel eşyalarınızı ekleyebilmenize de olanak tanır.

5. Skate & Strike

Skate & Strike oyununda, silahlarınız ve kaykaylarınızla rakipleriniz ile yarışabilir, biriktirdiğiniz puanlarınız ile hızınıza hız katabilirsiniz.

6. The Blocking Dead

Zombie puzzle oyunu olarak tanımlayabileceğimiz oyunu, zekanız ve mantığınız ile çok daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Diğer uygulamalar gibi bu oyun da kısa süreliğine tamamen ücretsiz.