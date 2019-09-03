Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını derlediğimiz listemizin bir yeniyle daha karşınızdayız. Bu seferki listemizde ise toplam değeri 90 TL olan 5 iOS uygulaması sizleri bekliyor.

Yeni bir ayın başlangıcında, kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını derlediğimiz içeriğimize hoş geldiniz. Bu seferki uygulamalarımızın toplam değeri 90 TL ve her zaman olduğu gibi bu listemizde de uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz kalacakları bilinmiyor.

İçeriğimize geçmeden önce her zaman yaptığımız hatırlatmayı tekrar yapalım; indirme linkine tıkladığınızda uygulama ikonunun yanında bir fiyat görüyorsanız bu, indirim bitmiş demektir. Bu yüzden listeden beğendiğiniz bir uygulama olursa hızlı davranmanızda fayda var.

1. Snap Markup - Annotation Tool

Normal fiyat: 6 TL

Snap Markup, bir fotoğraf düzenleme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer fotoğraf uygulamarından farklı olarak ise bu uygulama; yüz güzelliği, filtre, makyaj gibi şeyleri içermiyor. Fotoğrafı, çeşitli şekillerle işaretlemeye, not eklemeye ve bir yere göndermeye olanak sağlayan Snap Markup, gündelik hayatta pek kullanılabilecek bir uygulama değil. Fakat günün birinde ihtiyaç duymanız muhtemel. Dolayısıyla ücretsizken telefonunuza yüklerseniz, gerekli olduğu herhangi bir anda yardımcı olabilir.

2. Noogra Nuts

Normal fiyat: 36 TL

Noogra Nuts, sıkıldığınız anlara birebir gelecek bir oyun diyebiliriz. 3 farklı modun bulunduğu bu oyunu oynarken, fındıklar bir anda gökten düşmeye başlayacak. Size düşen görev ise sincap ile bu fındıklara kafa atmak olacak. Kafa atılan her bir somun çatlamaya başlayacak ve size puan kazandıracak.

Oyundaki karakteri, ekranı sağa ve sola eğerek hareket ettirebiliyor ve ekrana dokunarak zıplatabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde ayrıca oyun içi öğeler de yer alıyor. Şapka mağazasından satın alabileceğiniz bu öğelerin bazıları özel güçlere sahip.

3. Background Color

Normal fiyat: 18 TL

Bu uygulama, kendi duvar kağıdınızı yapmanıza izin veriyor. Önceden ayarlanmış 40 tasarımın da yer aldığı Background Color’da, bu özel tasarımların dışında, kendi istediğiniz renk skalasında tercihler de yapabiliyor ve kendinize has duvar kağıdınızı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca kilit ekranı ve ana ekran olmak üzere ayarlanabilen duvar kağıtlarına, gelecek 2 ayı kapsayan takvim bilgilerini de ekleyebiliyorsunuz.

4. LÒMÒGRAPH

Normal fiyat: 12 TL

LÒMÒGRAPH, içerisinde 1000’den fazla filtre, hazır yazı, tasarım ve filigran içeriyor. Sosyal medyaya yükleyeceğiniz fotoğraflar için oldukça kullanışlı olan bu uygulama, fotoğraflarınıza tarih filigranı ekleyerek güzel anılarınızı kaydetmenize ve bir albüm oluşturmanıza da olanak sağlıyor.

TaskOrganizer

Normal fiyat: 18 TL

TaskOrganizer, kendinize haftalık, günlük, yıllık ya da dilediğiniz periyotlarda plan yapmanıza olanak sağlıyor. Uygulama içerisinde görev koleksiyonları oluşturarak gün, ay, yıl ve hatta tüm yaşam amaçları için görevleri ayrı ayrı tutabilir ve istediğiniz görev üzerinde çalışabilirsiniz. Önceden belirlediğiniz görev için ilerlemelerinizi de kaydedebildiğiniz bu uygulama, günlük olarak daha fazla iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış.

Kısa bir süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bunun gibi fırsatları kaçırmamak için bizi takipte kalabilir ve mobil uygulamamızı indirerek anlık bildirimler alabilirsiniz. :)