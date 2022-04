Besin Haricindeki Maddeleri Yeme Durumu: Pika Sendromu

Yetersiz beslenme, nörolojik ya da psikolojik sebeplere dayalı pek çok tuhaf durumla karşılaşmış olabiliriz. Peki ya daha önce hiç Pika Sendromu ile tanışmış mıydınız?

Kulağa biraz tuhaf gelse de evin duvarlarını dişlemekten kendini alıkoyamayan, meşrebine göre yenilemeyecek her şeyin tadına bakıp tabiri caizse dibini bile sıyırabilecek insanlar hatta canlılar ile beraber yaşıyoruz.

Farkına varılıp, tedbir alınmazsa sonu acı bir ölüme kadar gidebilecek olan Pika Sendromu’nu sizlerle paylaşacağız. Eğer hazırsanız, elinizdeki o taşı lütfen yere bırakın; Pika Sendromu dosyasını sizler için açıyoruz.

Pika Sendromu’nun genel tanımı ve kökeni

Daha önce görmemiş olanlar için; Saksağan (Ayhan Öztürk / Dörtçeker)

Pika Sendromu, ilk kez Hipokrat tarafından, “besin olarak kabul edilmeyen maddeleri yemek ya da yeme isteği” olarak tanımlandı.

Pika kelimesi, Latincede saksağan olarak bilinen bir kuş türü olan “pīca”dan türemiş bir kelimedir. Saksağan kuşunun en temel özelliği bulduğu her şeyi yemesidir. Bu sebeptendir ki Pika Sendrom'una da saksağan kuşunun adı uygun görülmüş.

Pika Sendromu’nun belirtileri ve genel olarak görülen vakalar

Pika Sendromu’nda kişi, aklımıza gelebilecek her türlü maddeyi yiyebilir. En sık görülen örnekler; toprak, kâğıt, saç, boya, kül, kil, kireç, cam, tebeşir, kömür, buz, kibrit, çimento, badana, çamur, sabun, çakıl, pil, mukus, metal, idrar, dışkı ve kandır. Bu maddeler haricinde, besin grubuna girmeyen tüm maddeler Pika Sendromu’nda görülebilir.

Bu arada birçok kez şahit olduğumuz ve belki de birçoğumuzun tadına baktığı "sınıfta uç yemek" de bir pika örneğidir fakat uzun süreli olmadığı için bu eylem Pika Sendromu olarak değerlendirilemez.

Pika Sendromu’nun altında yatan sebep

Halk arasında “toprak yeme hastalığı” olarak da bilinen Pika Sendromu’nun bugüne kadar bilimsel bir şekilde gerekçesi tespit edilemese de ortaya atılan teoriler ve yapılan kapsamlı çalışmalardan bahsetmek mümkün.

Bilim dünyasındaki genel kanı, Pika’nın temelinde kansızlık, yetersiz beslenme; demir, çinko ya da mineral eksikliği, nörolojik ve psikolojik sebeplerin yatıyor olmasıdır.

Demir eksikliği olan kişiler toprak yiyor ama...

2007 yılında 2 ay boyunca sadece taş ve toprak yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli kız; Wuqibalaqiqige

Genellikle demir eksikliği olan kişilerin toprak yediği bilinse de, aslında toprak yemenin demir eksikliğine (kansızlık) sebebiyet verdiği de bilinir. Bu sebeple kişilerin demir eksikliğinden ötürü mü toprak yediği yoksa toprak yediği için mi demir eksikliği yaşadığı bilinemiyor.

Besin dışındaki maddeleri yiyen her çocuk Pika değildir

Sharenting sebebiyle burada bebek ya da çocuk fotoğrafı paylaşmayı uygun bulmadık

Çocuklar, dünyayı tadarak keşfetmeyi severler. Bu yüzden yeni tanıdıkları her şeyin ilk önce tadına bakarlar. Bu sebeple, 2-3 yaş aralığına kadar çocukların pika belirtisi göstermesi normal karşılanabilir fakat daha sonraki süreçlerde uyarılara rağmen eylem devam ediyorsa, bir uzmana danışmakta fayda var.

Pika Sendromu’nun belirtileri

Elbette ki Pika Sendromu’nun en net belirtisi, bireyi yabancı madde tüketirken yakalamaktır fakat bu durum her daim mümkün olmayabilir. Bu örnek dışında; karın ağrısı, kabızlık, ishal, dışkıda kan görülmesi, enfeksiyon ve kurşun ya da cıva zehirlenmesi Pika Sendromu’nun belirtileri olarak sıralanabilir.

Aile içi iletişim, cinsel yaşam ve Pika

Ebeveynleri boşanmış çocuklarda, aile arası iletişimin bozuk olduğu ailelerde ya da istismara uğramış olan çocuklarda Pika Sendromu görülme sıklığı daha yüksektir. Uzmanlar, çocuklarda Pika Sendromu’nun yaşanmaması için demir yönünden çok kuvvetli olan anne sütünün de mutlaka alınması gerektiğini ifade ediyor. Yapılan çeşitli araştırmalarda çocuklarda Pika Sendromu'nun görülme oranı %5 ile %10 arasında değişmektedir.

Ayrıca Pika Sendromu neticesinde bireylerde ciddi bir şekilde libido kaybı ve cinsel yetersizlik durumlarına da rastlanıyor.

Pika Sendromu’nun teşhis ve tedavi süreci

Kişide Pika şüphesinin oluşabilmesi için mevcut belirtilerin en az 1 ay boyunca sürmesi gerekir. Daha sonra bu 1 aylık sürecin ardından kişiye Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterleri üzerinden bir yol izlenir. Bu arada kişinin değerleri de ölçülür. Kan ya da mineral değerlerinde bir anormallik olup olmadığı araştırılır. Elde edilen veriler ışığında da bir tedavi süreci izlenir.

Sosyal medya ve popüler kültürde Pika

Sadece insanların değil; kedi ve köpeklerin de yaşayabileceği bir sendrom olan Pika Sendromu, bazı kişiler tarafından fazlasıyla suistimal edilmiş durumda. İnternette pika sendromlu bireyler için kilosu 70 liradan “temiz toprak” satan çeşitli sayfaların olduğunu bile ifade edebiliriz.

2019 yılında IFC'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde Haley Bennett'in yer aldığı Swallow adlı yapımın ana konusu, Pika Sendromlu bir kadının hikâyesiydi. Pika Sendromu'nun konu alındığı ender yapımlardan biri olan bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz.

Swallow filminden bir trailer:

Peki ya sizler Pika Sendromu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çevrenizde Pika Sendromu belirtisi gösteren kişiler var mı? Daha önce hiç "besin haricinde bir şeyler" yediniz mi? Bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi bizlere yorumlar bölümünde iletebilirsiniz.

