Eğlencenin Dibine Vuracağınız Ücretsiz Mobil Oyun

Kısa sürede pek çok farklı platformda yayınlanan Totally Reliable Delivery Service isimli oyun, milyonlarca oyunseveri kendisine bağlayacak gibi görünüyor. Oyun, Android ve PC platformunun ardından şimdi de iOS platformundaki yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, keyifli vakit geçireceğimiz yeni bir şeyler arıyoruz. Bu bağlamda da insanların büyük bir çoğunluğu, yeni bir platform ya da mobil oyun arayışına giriyorlar. Şimdi sizlere, akıllı telefonlar için piyasaya yeni sürülen ve eğlencenin dibine vurmanızı sağlayacak bir oyundan bahsedeceğiz.

Oyunumuzun ismi "Totally Reliable Delivery Service". tinyBuild tarafından geliştirilen bu oyun, PC, PlayStation 4, Xbox One gibi platformlarda da yer alıyor. Çok kısa bir süre önce Google Play Store üzerinden Android platformuna ulaşan bu oyun, daha da kısa bir süre önce App Store'da da yayınlandı. Yani oyun oynayabileceğiniz herhangi bir platform üzerinden bu oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Totally Reliable Delivery Service oyununda 3 arkadaşınızla daha bir araya geliyor ve sizlere verilen teslimatları gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Başka bir deyişle bu oyun bir kuryecilik simülasyonu. Ancak bu oyunun esas olayı, teslimatlar sırasında karşınıza çıkan zorluklar. Kolileri zamanında teslim etmek, sıkıcı ve sıradan bir olay gibi görülebilir. Ancak Totally Reliable Delivery Service'de karşınıza çıkacak olan zorluklar, sizi bu oyuna bağımlı yapacak.

Oyun bir süredir, Steam üzerinden beta sürüm olarak deneyimlenebiliyor. Steam'de bu oyunu deneyimleme imkanı bulan oyunseverler, Totally Reliable Delivery Service'i "Çok Olumlu" olarak yorumluyorlar. Yani bu oyun kendisini, beta sürümde bile ispatlamış durumda. Dolayısıyla bizler de Webtekno ekibi olarak bu oyuna bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyoruz.

Oyunla ilgili olarak bahsetmemiz gereken bir husus daha bulunuyor. Totally Reliable Delivery Service, çok yakında Epic Games ve Microsoft Store gibi mağazalarda da erişilebilir olacak. Ancak oyunun yorumlarına yakından baktığımızda, son dönemlerde Totally Reliable Delivery Service'in çevrimiçi modunun biraz sorunlu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu indirirseniz sizler de çevrimiçi oyun sırasında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer fazlasıyla eğlenceli olan bu oyunu indirip deneyimlemek isterseniz, Android platformu için burada bulunan bağlantıyı, iOS platformu için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oyuna Steam üzerinden erişmek için de sizleri, burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.