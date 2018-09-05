Toyota 1 Milyon Hibrit Aracını Geri Çağırıyor

Japon otomobil devi Toyota, 5 Eylül 2018 tarihinde, en kötü senaryoda aracın alev almasına dahi sebebiyet verebilecek teknik bir problem nedeniyle 1 milyon hibrit aracını kapsayan global bir geri çağırım başlattı.

Haziran 2015 ve Mayıs 2018 tarihleri arasında üretilen yaklaşık 1 milyon 3 bin adet araç güvenlik kontrolleri için geri çağırılıyor. Bu çağırım; Prius, Prius PHV ve C-HR modellerini kapsıyor.

1 milyon 3 bin adet aracın 554 bini Japonya'da, 217 bini Kuzey Amerika'da, 219 bini ise Avrupa'da bulunmakta. Şirket, Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdiği geri çağırım bildirisinde şu açıklamaya yer verdi:

"Araçların elektrik tesisatının sürüş esnasındaki titreşimler nedeniyle aşınarak kısa devre yapması ve ısınmaya neden olması ihtimali mevcut. En kötü senaryoda bu durum aracın alev almasına sebep olabilir."

Toyota Japonya bünyesinde görev yapan bir şirket sözcüsü, bu muhtemel kusur nedeniyle Japonya'da herhangi bir yaralanma gerçekleştiğine dair bir haber almadıklarını söyledi.

Bir Fransız haber ajansına konuşan sözcü, "Böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini veya kaç kez gerçekleştiğini bilmek zor." dedi.

1997 yılından beri, Prius modeli de dahil olmak üzere 10 milyondan fazla hibrit araç satmış olan Japon üretici, 2016 yılında da hava yastıkları ve yakıt emisyonu kontrol birimiyle ilgili bir problem nedeniyle 3 milyon 370 bin aracını kapsayan bir geri çağrım başlatmıştı.

Prius için yapılan en büyük geri çağırım ise 2014 yılında yapılmıştı ve 1 milyon 900 bin aracı kapsamaktaydı.