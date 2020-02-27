Toyota Camry AWD'nin Yakıt Ekonomisi ve Fiyatı Açıklandı

Japon otomobil üreticisi Toyota, beklenen dört çeker sedanı Toyota Camry AWD'nin yakıt ekonomisini ve fiyatını paylaştı. Buna göre Toyota Camry AWD'nin en pahalı kasası 31,405 dolarlık fiyat etiketiyle alıcı bulacak.

Chevrolet bugün sedan araçlara olan ilginin azalması yüzünden Impala serisine son vermişken diğer bir otomobil üreticisinden yeni haberler geldi. Otomobil sevdalılarının dört gözle beklediği dört çeker Toyota sedanın özellikleri sonunda bekleyenleriyle paylaşıldı.

Önümüzdeki bahar aylarında çıkması beklenen Toyota Camry AWD’nin yakıt ekonomisi ve fiyatı hakkındaki özellikler, Toyota tarafından paylaşıldı. Açıklanan özelliklere göre Toyota Camry AWD’yi dört çeker yapmak için cebinizden bir miktar daha fazla paranın çıkması gerekecek.

Toyota Camry AWD modellerinin yakıt ekonomisi ve fiyatı:

AWD modelleri, genel olarak FWD modellerinin sunduğu şeyleri sunacak. İki model arasındaki tek farkı 'AWD' etiketinden de anlayabiliriz. Aracın aktarım organları RAV4 ve Highlander’da bulunan aktarma organlarından oluşacak. 2,5 litrelik dört silindir 8 vitesli otomatik vites sistemi, Toyota Camry AWD’nin tüm kasalarında bulunacak.

Aracın spor kasalı olan modeli Toyota Camry XSE AWD, diğer kasalara göre 3 beygir daha güçlü olacak. Toyota Camry XSE AWD, toplamda 205 beygir gücüne sahip olacak. Bu kasayı diğer kasalardan ayıran ve beygir gücünü artıran etmen ise çift egzoz olarak karşımıza çıkacak.

Toyota Camry LE AWD ve XLE AWD kasaları, şehir içi kullanımda litre başına 8 kilometre, otoyolda 12 kilometre, karma kullanımdaysa 10 kilometrelik yakıt performansına sahip olacak. Spor kasa olan SE ve XSE modellerinde karma kullanımda yakıt performansı 9 kilometreye düşecek.

Aracxın fiyatlandırmasına gelecek olursak Toyota tarafından açıklanan özelliklere göre Toyota Camry AWD’nin LE, XLE, SE ya da XSE kasalarına dört çeker özelliği eklemek için 1.500 dolarlık ek ücret istenecek. Bununla birlikte Toyota Camry LE AWD’nin ana kasası, 26.370 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Toyota’nın beklenen dört çeker sedanının spor kasalı modeli Toyota Camry SE AWD ise 27.570 dolarlık fiyat etiketini taşıyacakken serinin tüm özelliklere sahip olan modeli 31.405 dolara satın alınabilecek.