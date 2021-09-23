Toyota CEO'sundan İçten Yanmalı Motorlu Araç Açıklaması

Toyota CEO'su Akio Toyoda, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elektrik motorlu otomobillerin karbon emisyonunu düşürdüğünü kabul eden Toyoda, yine de içten yanmalı motorlu araçların (hibrit dahil) üretiminin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Toyoda'ya göre sadece Japonya'da 5,5 milyon kişi işsiz kalabilir.

Otomotiv endüstrisinin elektrik motorlarına geçiş evrimi uzun süredir devam ediyor. Sektörün önde gelen isimleri, birbirlerinin peşi sıra yaptıkları açıklamalarla tamamen elektrik motorlu araçlara geçiş yapacaklarını duyuruyorlar. Ancak bu noktada çekingen bir tutum sergileyen bir şirket var. Bu şirket, Japonya merkezli Toyota.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, sektörün geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elektrik motorlu araçların karbon emisyonu açısından güvenilir olduğunu kabul eden Toyoda, görmezden gelinen bir husus olduğunu açıkladı. Toyoda'ya göre bu husus, elektrik motorlu araçların üretilmesiyle otomotiv sektöründe insan gücüne duyulacak olan ihtiyacın azalacak olması.

"En az 5 milyon kişi işinden olabilir"

Toyoda'ya göre Japonya, 2030 yılına geldiğimizde 8 milyon civarı içten yanmalı motorlu (hibrit dahil) otomobil üretimi yapacak. Yapılan araştırmalara göre bunların yüzde 50 kadarı da ihraç edilecek. Bu istatistiklere atıfta bulunan Toyota CEO'su, Japonya ekonomisinin üretime dayalı olduğunu ve içten yanmalı motorlu otomobillerin üretiminin sıfıra düşmesinin, üretim zincirlerinde gereksiz çalışanları ortaya çıkaracağını söylüyor. Akio Toyoda'ya göre 8 milyon adet araç üretiminin iptal edilmesi, sektörde çalışan 5,5 milyon civarı çalışanın işinden olması anlamına geliyor.

Toyota CEO'su, Japonya'nın Avrupa ülkelerinin aldığı kararlar doğrultusunda değil, kendi koşullarına göre hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bu bağlamda; karbon emisyonunu sıfıra düşürmek ile Japonya ekonomisini korumak arasındaki bağın unutulmaması gerektiğini hatırlatan Akio Toyoda, çözümün ise hibrit motorlu araçlarda sürdürülebilirliği artırmak olduğunu ifade ediyor.