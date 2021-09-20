2007 yılından beri Toyota'nın en sevilen pickup modellerinden biri olan Tundra, yenilenen donanımı ve tasarımı ile birlikte bir kez daha görücüye çıktı. 437 beygir gücündeki Toyota Tundra, kamyonet severlerin tüm beklentilerini karşılayacakmış gibi duruyor.

Otomobil sektöründe uzun zamandır gözler, hakkında sürekli sızıntı haberlerinin çıktığı Toyota Tundra üzerindeydi. Japon otomobil devinin merakla beklenen pickup modelinin perdesi, dün nihayet kaldırıldı.

2007 yılından beri satışta olan ve 2022 modeliyle birlikte Ford F-150 gibi modellere tasarımsal açıdan biraz daha yaklaşan Toyota Tundra, iki farklı motor seçeneğiyl e göz dolduruyor. Dilerseniz aracın özelliklerini daha detaylı inceleyelim.

Yeni Toyota Tundra'nın yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor

Yeni Toyota Tundra'nın motor seçeneklerinde 386 beygir güç üreten V6 serisi çift turbo destekli 3,5 litrelik bir motor ve 437 beygirlik 10 vitesli otomatik şanzımana sahip i-Force Max hibrit motor bulunuyor. Aracın tork değerleri ise ilk motor seçeneğine 649 nm, ikinci seçenekte ise 790 nm olarak belirlenmiş.

Görünüş olarak baktığımız zaman Toyota'nın baştan aşağı yenilediği modelde, eski tasarımına bir nebze de olsa sadık kaldığını görüyoruz. Bugüne kadar diğer pickup modellerine kıyasla fazla "demode" olduğu için eleştirilen Tundra, önceki nesillerinden çizgiler taşısa da tamamen modern bir görünüme kavuşmuş diyebiliriz.

Yenilenen Tundra'nın multimedya eğlence sistemi, 8 inç boyutunda büyük denilebilecek bir ekrandan oluşuyor, ancak otomobil devinin yapmış olduğu açıklamaya göre ilerleyen zamanlarda bu ekranın boyutu 14 inçe çıkartılacak. Apple Car ve Android Auto desteği sunan multimedya sistemi, ilerleyen zamanlarda Amazon Music ve Apple Podcast özellikleri de sunmaya başlayacak.

Toyota Tundra'nın bayi lansmanlarının yıl sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor, ancak aracın satış fiyatına dair henüz net bir bilgi verilmiş değil. Hem tasarım hem de donanımsal açıdan Tundra epey değişikliğe uğramış olsa da bu değişikliğin fiyata yansıması pek beklenmiyor. Türkiye'ye büyük olasılıkla gelmeyecek bu aracın 40 bin ila 60 bin dolar arasında fiyat aralığına sahip olması bekleniyor.

Yenilenen Toyota Tundra'nın fotoğrafları: