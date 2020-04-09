Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünya geneline yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele gittikçe büyüyor. Toyota'nın hisse sahibi olduğu Japonya merkezli otomotiv parça üreticisi Denso, Kanada'nın koronavirüs tedavileriyle ilgili araştırmalarını destekleyeceğini açıkladı.

Dünyanın gündemine bir anda oturan koronavirüs salgını birçok şirketi harekete geçirdi. Bilim insanlarına verdikleri desteklerle kendilerinden bahsettiren şirketlere geçtiğimiz haftalarda Toyota da katılmıştı. Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Toyota, koronavirüs salgınının patlak vermesiyle beraber virüsle ön cephelerde savaşan sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman yapmak adına harekete geçmişti. Şirket şimdi de hastalıkla mücadelede daha aktif bir yaklaşım benimseyeceğinin sinyallerini verdi.

Otomobil devi, salı günü yaptığı açıklamada Toyota'nın hâlâ hisse sahibi olduğu Denso firmasının da koronavirüs için ilaç tedavisi ve enfeksiyon kontrolü araştırmasını desteklemek üzere Kanadalı bir şirketle çalışacağını söyledi. Toyota ya da Denso’nun ilaç araştırma ve geliştirme işinde olmadığı herkes tarafından bilindiği için bu adım olumlu yorumlar gelmesini sağladı.

İlaç ve aşı çalışmaları hızla sürüyor:

Denso’nun dâhil olduğu araştırma projelerinin çeşitli ülkeleri yeni tip koronavirüsle etkili bir şekilde mücadele etmek için ilaç tedavilerini araştırmak ve geliştirmek adına teknolojiyi güçlü bir şekilde kullanmaya davet etmeyi amaçladığı da biliniyor. Virüsün ortaya çıkışından bugüne kadar koronavirüs için herhangi bir tedavi veya bir aşı bulunamadı. Şiddetli semptomları hafifletmek için terapötik bir ilaç tedavisi geliştirmek adına son hız çalışan uzmanlar henüz net bir sonuç alabilmiş değil.

Ülkeler, virüsü kontrol altında tutmaya çalışırken Toyota, kendi ülkesi olan Japonya'yı da desteklemek için birçok farklı koldan çalışma yürütüyor. Firmanın bu çabaları, ağır derecede hasta olmayanlar için yapılan bir ulaşım ağını da içeriyor. Ayrıca şirketin Kuzey Amerika’da sağlık çalışanları için koruyucu yüz maskeleri üretmeye başladığı ve solunum maskeleri yapmak için de bir ortak şirket arayışında olduğu ortaya çıkan bilgiler arasında.