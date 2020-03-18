Toyota Türkiye, yaptığı yazılı bir açıklama ile Sakarya'daki fabrikasını geçici bir süreliğine kapattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamalarda fabrikanın 15 gün boyunca, yani 5 Nisan'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

2020 yılının ana gündem maddelerinden bir tanesi olan Corona virüsü, tüm dünyadaki olağan yaşamı etkilemeye devam ediyor. Türkiye'de de geçtiğimiz hafta itibarıyla ilk vakanın görüldüğü salgın, ülkemizi de etkiliyor ve özellikle de kamuya açık bölgelerdeki yaşam durmak üzere. İnsanlar, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmıyorlar ve böylece Corona virüsünden korunmaya çalışıyorlar.

Corona virüsü, dünyanın hemen her yerinde görüldü ve pek çok sektör, bu pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Hatta Avrupa'daki otomotiv üretimi, neredeyse durmuş durumda. Bu durum Türkiye'yi de tehdit ediyordu ve beklenen üretim durdurma faaliyetleri maalesef gerçekleşti. Ford Otosan'ın ardından Japonya merkezli otomobil devi Toyota da Türkiye'deki üretim fabrikasını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldığını duyurdu.

Corona virüsü, Ford'dan sonra Toyota'nın da Türkiye'deki üretimi durdurmasına neden oldu

Toyota Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, fabrikanın kapatılmasının nedeni olarak çalışanların sağlığı için alınan tedbirler gösterildi. Yapılan açıklamalarda, fabrikanın en azından şimdilik 5 Nisan'a kadar çalışmayacağı belirtildi. Toyota Türkiye, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbir almaya devam edeceklerini vurguladı.

Toyota Türkiye'nin yazılı açıklamasında, 5 Nisan'dan sonraki süreç için de açıklamalarda bulunuldu. Yetkililer, fabrikanın gösterdiği üretim ve ihracat performansını artırmayı hedeflediğini ve fabrika açıldıktan sonra da bu bağlamda değerlendirmeler yaparak çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler. Alınan bu kararla birlikte Toyota'nın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan ve C-HR modellerinde stok sorunun yaşanıp yaşanmayı merak edilmeye başladı.