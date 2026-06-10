Toyota, elektrikli otomobillere manuel şanzıman getirecek bir sistem geliştiriyor.

Her geçen gün daha da yaygın hâle gelen elektrikli otomobilleri içten yanmalı araçlardan ayıran en önemli farklardan biri de tamamen otomatik şanzımanla gelmeleriydi. Tabii ki bu durum bazı otomobil tutkunlarının hoşuna gitmiyordu. Ancak gelen haberler, bu konuda Toyota’dan bir hamle gelebileceğini gösterdi.

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Japon otomobil devi, yaptığı bir patent başvurusuyla elektrikli otomobillere manuel şanzıman getirecek bir teknoloji geliştirdiğini gösterdi. Gelin bu çok ilginç sistemin detaylarına bakalım.

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Hatalı durumlarda durmasını bile simüle ediyor

Gelen bilgilere göre patentte detaylandırılan sistem, debriyaj pedalı ve vites değiştirme birimi bulunan simüle edilmiş bir manuel şanzıman olarak karşımıza çıkıyor. Yani tıpkı içten yanmalı bir otomobilde olduğu gibi vitesi kendiniz değiştirebildiğiniz bir elektrikli araç olarak düşünebilirsiniz.

Üstelik normal manuel bir araçta yaşanabilecek sorunları da simüle edebiliyor. Herkesin bildiği gibi içten yanmalı manuel araçlarda hata yapıldığında motor durabiliyor. İşte sistem bunu da taklit ediyor. Yanlış devirde yanlış vites gibi durumlarda otomobil motoru durduruyor ve stop etme olayını simüle ediyor. Böylece daha gerçekçi bir deneyim yaşanabiliyor.