Toyota, Toyota Araştırma Enstitüsü'ndeki robotik departmanı tarafından geliştirilen 'Tavan Asistanı' isimli robotunu tanıttı. Robot, özellikle yaşlı insanların ev işlerini yapmak üzere geliştirildi.

Belirli bir yaşı geçmiş insanlar günlük hayatlarında yapmaları gereken basit bazı şeyleri de yapamaz hale gelebiliyorlar. İşte buna bir çözüm sunmak isteyen Toyota'nın Toyota Araştırma Enstitüsü'ndeki robotik departmanı yeni bir robot geliştirdi. Ev işlerini halletmek üzere geliştirilen robot, evin tavanında kendisine yer buluyor.

Geçtiğimiz sene de farklı bir yardımcı robot geliştiren şirket, bu yıl geliştirdikleri robota 'Ceiling-Assistant (Tavan Asistanı)' ismini verdiler. Tavana asılı bir şekildeyken işleri gerçekleştiren robot, bulaşık yıkamak dahil geriye kalan bazı basit ev işlerinin üstesinden gelebiliyor.

Geleceğe bir yatırım olacak:

Toyota'nın böyle bir robot geliştirmesinin ardında yatan ana nedense dünyanın nüfusuyla ilgili yapılan tahminlere dayanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre önümüzdeki 30 yıllık süreçte 65 yaş ve üzeri kesimin sayısı iki katına çıkacak. Dolayısıyla Toyota da gelecekteki insanlara yardımcı olabilmek için robotik teknolojileri geliştiriyor.

Toyota'nın açıklamasına göre Tavan Asistanı, insan yeteneklerini geliştirmek için yapay zekâdan yardım alıyor. Böylece şirketin açıklamasına göre insan merkezli yaklaşım, tipik yapay zekâ felsefesi olan insanların yerine geçmenin yerini alıyor. Robotun tavana asılı olması da belirli bazı avantajlar sunuyor.

Tavan Asistanı'nın tavanda olmasının sunduğu en büyük avantajlardan birisi elbette yerde hiç alan kaplamaması oluyor. Bu sayede evin içinde bir robot olsa da bu robot herhangi bir şeyi engelleyebilecek bir şey yapmıyor. Bununla birlikte kullanıcılar robota ihtiyacı olmadıkları zaman robotu tavanın içine gömebiliyorlar.

Tavan Asistanı, sanal gerçeklik kullanılarak eğitiliyor. Dolayısıyla fazla zeki olmadığını söyleyebileceğimiz bu robotların her eve uymaları biraz zor olabilir. Ancak robotlar eğitildikleri takdirde evin içinde büyük kolaylıklar sağlayabilir. Yine de gelecekte kendi kendini eğitebilen robotlar göreceğimize eminiz.