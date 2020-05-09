Japon otomobil devi Toyota, koronavirüs salgını nedeniyle fabrikasını bir süre üretime kapatmıştı. Şirketten beklenen haber bugün geldi, şirket uzun bir aradan sonra 11 Mayıs günü üretime geri dönüyor. Üretim hızı kademeli olarak arttırılacak.

Uzun bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemiz de dahil olmak üzere neredeyse dünyanın her yerine ulaşmayı başaran salgın birçok sektöre de darbe vurdu. Koronavirüsten nasibini alan sektörlerden birisi de otomotiv sektörü oldu. Birçok otomobil devi bu süreçte fabrikalarını kapatmak zorunda kalırken üretim de neredeyse durdu.

Toyota, koronavirüs nedeniyle fabrikasını kapatan şirketlerden sadece biriydi. Otomobil devinden sevindiren haber geldi, Toyota uzun bir aradan sonra üretime tekrar başlıyor. 21 Mart tarihinde fabrikalarını bir süreliğine kapatmaya karar veren şirket, 11 Mayıs tarihinden itibaren fabrikaya döneceklerini açıkladı.

Üretim hızı kademeli olarak artacak:

İlk gün, şirketin çalışanlarına salgın sonrası yeni düzende nasıl davranılacağı anlatılacak. Bazı kurallar ve önlemler doğrultusunda çalışanların, etkisini azaltmış olan virüse karşı korunması sağlanacak. Daha sonra ise üretime başlanacak. İlk etapta şirket üretime yavaş bir hızda başlayacak, ilerleyen günlerde bu hız kademeli olarak arttırılarak normal seviyesine ulaştırılacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve CEO'su Toshihiko Kudo, konu hakkında yaptığı açıklamada çalışanların sağlıklarına önem verdiklerini belirtti. 7 hafta boyunca üretime ara verdiklerini söyleyen Kudo, gerekli önlemler alınarak yeniden üretime başlanacağını aktardı. Kudo, "Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda bulunabiliriz" diyerek umutlu olduğunu gösterdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, her ne kadar otomobil üretimine ara verse de, koronavirüsle mücadele kapsamında üretim yapmaya devam etmişti. Şirket, binlerce maske ve yüz siperiyle birlikte 13 adet tıbbi destek kabinini de ülkemize kazandırarak sürece katkıda bulunmuştu.

Toyota hibrit otomobil sektöründe büyük başarı elde ederek sektöre damga vurmayı başarmıştı. Toplamda 15 milyon hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, satışların yüzde 20'sini Avrupa sınırları içerisinde gerçekleştirmişti.