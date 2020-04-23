Totoya, yeni B-SUV modeli Toyota Yaris Cross'u bugün gün yüzüne çıkardı. Altyapısını Yaris ile paylaşan yeni model, güçlü bir tasarımın yanı sıra hibrit motor seçeneği sunacak.

Toyota, B segmentindeki SUV birikimini yansıtan yeni otomobili Yaris Cross'u bugün internet üzerinden tanıttı. Japon otomotiv devinin ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeyi planladığı yeni otomobilin tanıtımı, fuarın koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından ertelenmişti.

Altyapısını Yaris ile paylaşan Yaris Cross, yerden yüksek tasarımı ve güçlü SUV özelliklerinin yanı sıra şehir içinde yüksek verimlilik sunan ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Hem Japon, hem de Avrupalı bir ekibin üzerinde çalıştığı yeni Yaris Cross, tamamen Avrupa pazarına özel olarak tasarlandı.

Yaris Cross, keskin hatlara sahip tasarımıyla gerçek bir SUV

Toyota tasarım ekibi, C-HR modelinde aracın her noktasına işledikleri elmas motifinden bu modelde de vazgeçmedi. Far tasarımında ve ızgaranın içinde görülebilen elmas motifleri, Yaris Cross'u temel model Yaris'ten ayırmayı başarıyor. Yaris Cross, keskin hatları ve yüksekliğiyle güçlü bir duruşa sahip.

Otomobilin sis farları, olabildiğince aşağıya konumlandırılmış. Farklı jant tasarımları ve otomobilin çamurluklarına yerleştirilen eklentiler, Yaris Cross'u diğer Yaris modellerinden ayırıyor. Altın rengine ince dokunuşlar yapan tasarımcılar, lansman rengi olarak Yaris Cross'un detaylarını ortaya çıkaran "Brass Gold" isminde özel bir renk kullandılar.

Yaris Cross'un arka kısmı bir diğer SUV modeli RAV4'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yatay LED stop lambası ile genişlik algısını arttıran Toyota'nın, yeni otomobilinde de RAV4 gibi plastik bir tampon tercih ettiği görülüyor. Brass Gold ve siyahın uyumu, arka tarafta da şık bir şekilde kendini gösteriyor.

Yaris Cross, hibrit motor seçeneğiyle gelecek

Toyota, Fransa'daki Valenciennes tesisinde Yaris ile birlikte üretilecek olan yeni B-SUV modeline dair bazı teknik veriler de paylaştı. Otomobilin uzunluğu 4.180 mm ile orijinal RAV4'e çok yakın. Ayrıca genişlik ve yükseklik değerleri de sırasıyla 1.765 mm ve 1.560 mm. Aks aralığı ise Yaris ile benzer şekilde 2.560 mm olarak belirtiliyor. Ayrıca yerden yüksekliği Yaris'ten 30 mm daha fazla.

Toyota'nın yeni Yaris Cross modeli, her ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit motor seçenekleri ile sunulacak. Toyota'nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor. Bu hibrit sistem toplamda 116 beygir gücü üretiyor.

Toyota Yaris Cross, dört çeker sistemi ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunacak

Yeni Yaris Cross'un en önemli özelliklerinden birisi de elektronik AWD-i dört çeker sistemi. Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu düşüren teknoloji, normal sürüş koşullarında önden çekişli gibi davranıyor. Ancak yol tutuşu düştüğü zaman ya da daha iyi bir ivmelenme istendiğinde AWD-i sistemi gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.

Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine sahip Yaris Cross'da otomatik frenleme, direksiyon yardımı, görsel ve sesli uyarılara kadar birçok donanım yer alıyor. Ayrıca elektrikli bagaj kapağının ardında ayarlanabilir bir zemin sunan otomobilde, eşyaları sabitlemek için ayarlanabilir kemerler de bulunuyor.

Toyota, 2021 yazında piyasaya süreceği modelin üretiminde senelik 150.000 adedi hedefliyor. Fiyatları henüz bilinmeyen yeni Yaris Cross, Fransa'nın Valenciennes bölgesindeki TMMF fabrikasında üretilecek.