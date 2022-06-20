Toyota Yaris Cross Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Toyota Yaris'in crossover versiyonu Yaris Cross, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Orijinal Yaris'in daha büyük ve ufak dokunuşlar yapılmış bir versiyonu olan Yaris Cross, ne yazık ki pek de bir şehir otomobili fiyatına sahip değil.

Japon otomobil devi Toyota, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği etkinlikte küçük şehir otomobili Yaris'in crossover versiyonunu tanıtmıştı. Yaris'i B segment SUV'a dönüştüren şirket, bugün bir lansman gerçekleştirdi ve bu lansman ile Yaris Cross, Türkiye'ye resmen giriş yaptı.

Yaris Cross'un dış tasarımına baktığımızda aracın orijinal Yaris'in bir nebze büyütülmüş ve yükseltilmiş hali olduğunu görüyoruz. Ancak başta far tasarımları olmak üzere B-SUV'da görsel değişiklikler de yok değil. Yaris Cross'un arka kısmına baktığımızda ise bambaşka bir modelmiş gibi bir hisse kapılıyoruz. SUV'ların Türkiye'de giderek popülerleştiğini göz önünde bulundurursak, Yaris Cross'un büyük ilgi göreceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Karşınızda Toyota Yaris Cross

Yaris Cross'un iç tasarımı, orijinal Yaris'e genel anlamda benziyor. Ancak dış tasarımda büyüyen hacim, iç tasarımda da kendisini gösteriyor. Yaris Cross, Yaris'ten daha geniş bir iç hacme sahip.

Toyota Türkiye'nin bugün yaptığı açıklamalara göre Yaris Cross, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli motor ya da yine 1.5 litrelik hibrit motor seçeneği ile satın alınabilecek. Hibrit motor seçeneğine sahip olan Yaris Cross'un yakıt tüketim değerlerinin 4,6 litre ve 4,8 litre olarak açıklandığını belirtelim. Benzinli motor ise 6,0 litre yakıt tüketim değeriyle geliyor.

Edinilen bilgilere göre Toyota Yaris Cross, bu yıl Türkiye'ye yalnızca 1000 adet gelecek. İddialara göre Yaris Cross Hibrit siparişini veren tüketiciler, eylül ayına dek beklemek durumunda olacaklar.

Toyota Yaris Cross Türkiye fiyatı kaç para olacak?

Toyota'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanda Yaris Cross'un fiyatı da açıklandı. Gelin hep birlikte hem benzinli hem de hibrit motorlu Yaris Cross'un fiyatlarına bakalım:

Benzinli versiyonlar:

Dream: 667.800 TL

667.800 TL Dream X-Pack: 682.800 TL

682.800 TL Flame X-Pack: 712.100 TL

Hibrit versiyonlar: