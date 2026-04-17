Toyota, Avrupa’da en çok satan modeli Yaris Cross’u yeniledi. Kompakt SUV; yeni ön tasarım, güncellenen LED farlar, yeni renk seçenekleri, Hybrid 130 sistemi, FWD/AWD seçenekleri ve sportif GR Sport versiyonuyla dikkat çekiyor.

Toyota, Avrupa’daki en önemli modellerinden biri olan Yaris Cross için beklenen makyaj operasyonunu resmen duyurdu. İlk kez 2021’de yollara çıkan kompakt SUV, bu yeni güncellemeyle birlikte özellikle dış tasarım tarafında daha modern ve daha güçlü bir görünüme kavuşmuş durumda. Toyota’nın paylaştığı bilgilere göre model, 2025’te Avrupa’da 200 bin adet satışa ulaştı ve markanın kıtadaki en çok satan otomobili olmayı sürdürdü.

Yapılan değişiklikler yalnızca görüntüyle sınırlı değil. Toyota, kabin tarafında kullanılan malzemeleri ve bazı donanım detaylarını da elden geçirmiş durumda. Üstelik yeni Yaris Cross; Icon, Design, Excel ve GR Sport olmak üzere farklı paketlerle gelecek. Çekiş tarafında ise önden çekiş ve akıllı dört tekerlekten çekiş seçenekleri korunuyor.

Yeni ön yüz, yeni renkler ve daha dikkat çekici bir GR Sport versiyonu

Makyajlı Yaris Cross’un en net değişimi ön bölümde karşımıza çıkıyor. Toyota, araca gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni bir ön ızgara, yeniden tasarlanan LED farlar ve daha güçlü SUV hissi veren siyah alt detaylar ekledi. Üst paketlerde yeni alaşım jantlar da sunuluyor; Design pakette 17 inç, Excel pakette ise 18 inç jantlar yer alıyor. Marka ayrıca Precious Bronze ve Persian Salt isimli iki yeni renk seçeneğini de duyurdu.

İşin sportif tarafında ise GR Sport öne çıkıyor. Toyota Gazoo Racing esintileri taşıyan bu versiyon; özel ön tampon tasarımı, 18 inç işlenmiş alaşım jantları, GR logolu iç mekân detayları ve daha keskin sürüş hissi sunması için yeniden ayarlanan süspansiyon sistemiyle geliyor. Toyota’nın açıklamasına göre bu versiyon yalnızca önden çekişli ve Hybrid 130 motor seçeneğiyle sunulacak.

Teknik özellikler

Özellik Motor 1.5 litre tam hibrit Sistem gücü 129 bhp / 130 DIN hp / 96 kW Tork 185 Nm Çekiş FWD / AWD 0-100 hızlanma 10,7 saniye (FWD) Donanım paketleri Icon, Design, Excel, GR Sport Farlar LED Jantlar 17 inç (Design), 18 inç (Excel ve GR Sport) Multimedya Toyota Smart Connect Telefon bağlantısı Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto Güvenlik Toyota Safety Sense standart

Kabin tarafında da küçük ama önemli dokunuşlar var. Design paketi artık daha önce üst pakete özel olan spor karakterli ön koltukları alıyor. Excel paketinde ise kısmi deri döşeme ve Toyota’nın daha düşük CO2 etkisi vurgusuyla öne çıkardığı SakuraTouch malzemesi sunuluyor. Ayrıca Design ve üzerindeki paketlerde ambiyans aydınlatması ile kablosuz şarj standart hâle gelirken, Excel pakette elektrikli bagaj kapağı da standart olarak geliyor.

Sipariş tarihi açıklandı, fiyat tarafı ise şimdilik belirsiz

Toyota, yeni Yaris Cross’un Birleşik Krallık’ta 2026 sonbaharında siparişe açılacağını söylüyor. Ancak açıklanan resmi basın bülteninde henüz fiyat bilgisine yer verilmiş değil. Bu yüzden aracın Avrupa başlangıç fiyatı da Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de şu an için kesinleşmiş durumda değil.

Burada dikkat çeken asıl nokta şu: Toyota, zaten çok satan bir modeli tamamen değiştirmek yerine formülünü bozmadan güçlendirmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Yani elinde hâlihazırda başarılı bir kompakt SUV vardı, şimdi bunu biraz daha modern, biraz daha teknolojik ve biraz daha şık hâle getirmiş durumda. Özellikle hibrit tarafında iddiasını koruması da Yaris Cross’un Avrupa’da neden güçlü kaldığını açıkça gösteriyor.