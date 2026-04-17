Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Toyota Yeni Yaris Cross Tanıtıldı: Tasarımı Yenilendi!

Toyota, Avrupa’da en çok satan modeli Yaris Cross’u yeniledi. Kompakt SUV; yeni ön tasarım, güncellenen LED farlar, yeni renk seçenekleri, Hybrid 130 sistemi, FWD/AWD seçenekleri ve sportif GR Sport versiyonuyla dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Toyota, Avrupa’daki en önemli modellerinden biri olan Yaris Cross için beklenen makyaj operasyonunu resmen duyurdu. İlk kez 2021’de yollara çıkan kompakt SUV, bu yeni güncellemeyle birlikte özellikle dış tasarım tarafında daha modern ve daha güçlü bir görünüme kavuşmuş durumda. Toyota’nın paylaştığı bilgilere göre model, 2025’te Avrupa’da 200 bin adet satışa ulaştı ve markanın kıtadaki en çok satan otomobili olmayı sürdürdü.

Yapılan değişiklikler yalnızca görüntüyle sınırlı değil. Toyota, kabin tarafında kullanılan malzemeleri ve bazı donanım detaylarını da elden geçirmiş durumda. Üstelik yeni Yaris Cross; Icon, Design, Excel ve GR Sport olmak üzere farklı paketlerle gelecek. Çekiş tarafında ise önden çekiş ve akıllı dört tekerlekten çekiş seçenekleri korunuyor.

İçerikten Görseller

1920_yariscross_highgrade_preciousbronze_static-09
2026_Yaris-Cross_Storm-grey_Static_09-1
Yaris-Cross_High-Grade_Precious-Bronze_Interior-01-1
Yaris-Cross_High-Grade_Precious-Bronze_Exterior-01-1 +1

Yeni ön yüz, yeni renkler ve daha dikkat çekici bir GR Sport versiyonu

1920_yariscross_highgrade_preciousbronze_static-09

Makyajlı Yaris Cross’un en net değişimi ön bölümde karşımıza çıkıyor. Toyota, araca gövde rengiyle bütünleşen petek desenli yeni bir ön ızgara, yeniden tasarlanan LED farlar ve daha güçlü SUV hissi veren siyah alt detaylar ekledi. Üst paketlerde yeni alaşım jantlar da sunuluyor; Design pakette 17 inç, Excel pakette ise 18 inç jantlar yer alıyor. Marka ayrıca Precious Bronze ve Persian Salt isimli iki yeni renk seçeneğini de duyurdu.

2026_Yaris-Cross_Storm-grey_Static_09-1

İşin sportif tarafında ise GR Sport öne çıkıyor. Toyota Gazoo Racing esintileri taşıyan bu versiyon; özel ön tampon tasarımı, 18 inç işlenmiş alaşım jantları, GR logolu iç mekân detayları ve daha keskin sürüş hissi sunması için yeniden ayarlanan süspansiyon sistemiyle geliyor. Toyota’nın açıklamasına göre bu versiyon yalnızca önden çekişli ve Hybrid 130 motor seçeneğiyle sunulacak.

Yaris-Cross_High-Grade_Precious-Bronze_Interior-01-1

Teknik özellikler

Özellik
Motor 1.5 litre tam hibrit
Sistem gücü 129 bhp / 130 DIN hp / 96 kW
Tork 185 Nm
Çekiş FWD / AWD
0-100 hızlanma 10,7 saniye (FWD)
Donanım paketleri Icon, Design, Excel, GR Sport
Farlar LED
Jantlar 17 inç (Design), 18 inç (Excel ve GR Sport)
Multimedya Toyota Smart Connect
Telefon bağlantısı Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
Güvenlik Toyota Safety Sense standart

Kabin tarafında da küçük ama önemli dokunuşlar var. Design paketi artık daha önce üst pakete özel olan spor karakterli ön koltukları alıyor. Excel paketinde ise kısmi deri döşeme ve Toyota’nın daha düşük CO2 etkisi vurgusuyla öne çıkardığı SakuraTouch malzemesi sunuluyor. Ayrıca Design ve üzerindeki paketlerde ambiyans aydınlatması ile kablosuz şarj standart hâle gelirken, Excel pakette elektrikli bagaj kapağı da standart olarak geliyor.

Sipariş tarihi açıklandı, fiyat tarafı ise şimdilik belirsiz

Yaris-Cross_High-Grade_Precious-Bronze_Exterior-01-1

Toyota, yeni Yaris Cross’un Birleşik Krallık’ta 2026 sonbaharında siparişe açılacağını söylüyor. Ancak açıklanan resmi basın bülteninde henüz fiyat bilgisine yer verilmiş değil. Bu yüzden aracın Avrupa başlangıç fiyatı da Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de şu an için kesinleşmiş durumda değil.

2026_Yaris-Cross_Storm-grey_Static_13-1

Burada dikkat çeken asıl nokta şu: Toyota, zaten çok satan bir modeli tamamen değiştirmek yerine formülünü bozmadan güçlendirmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Yani elinde hâlihazırda başarılı bir kompakt SUV vardı, şimdi bunu biraz daha modern, biraz daha teknolojik ve biraz daha şık hâle getirmiş durumda. Özellikle hibrit tarafında iddiasını koruması da Yaris Cross’un Avrupa’da neden güçlü kaldığını açıkça gösteriyor.

Araba Elektrikli Araba Toyota

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller (1.5 Milyon TL'den Ucuz Tek Bir Otomobil Kaldı) - Nisan 2026

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Hyundai, Tasarımıyla Lamborghini'yi Kıskandıracak Yeni Konsept Otomobillerini Tanıttı

Hyundai, Tasarımıyla Lamborghini'yi Kıskandıracak Yeni Konsept Otomobillerini Tanıttı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Çin, Tüm Dünyada İnterneti Kesebilir: İşte Yeni Duyurduğu Ürkütücü Teknoloji

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com