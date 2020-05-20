Transformers Temalı iQOO 3 5G, 1 Haziran'da Satışa Sunulacak

Vivo'nun alt markası iQOO'nun popüler amiral gemisi iQOO 3 5G, Transformers temalı özel bir sürümle satışa çıkacak. 1 Haziran'da piyasaya sürülecek telefon, arka kısmında özel bir Transformers logosu içerecek.

Akıllı telefon sektörü son günlerde Vivo'nun alt markası olan iQOO'yu sık sık konuşuyor. Dün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu Z1'i duyuran iQOO, yaptığı yeni açıklamalarla da 1 Haziran'da yeni bir akıllı telefon ile daha hayranlarının karşısına çıkacağını duyurdu. iQOO'nun 1 Haziran'da duyuracağı yeni telefon, şirketin amiral gemisi modeli olan iQOO 3 5G'nin özel bir sürümü olacak.

iQOO'nun özel sürüm iQOO 3 5G modelleri, Transformers temasına sahip. Bu tema, telefonun genel özelliklerini değiştirmiyor ancak telefonun arka kısmına bir Transformers logosu ve bazı yenilikler ekliyor. Ancak bu telefona sahip olmak isteyen tüketicilerin ellerini çabuk tutması gerekecek çünkü bu telefon sınırlı sayıda satışa sunulacak.

Transformers temalı iQOO 3 5G

iQOO'nun 1 Haziran'da çıkacak özel sürüm telefonu, çok büyük bir ihtimalle 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile birlikte gelecek. 6.44 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak akıllı telefon, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunacak. Ayrıca bu akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemci bulunacak ve kullanıcılar, Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzünü kullanabilecekler.

Transformer temalı iQOO 3 5G'nin önünde 16 MP, arka kısmında ise 48 MP, 13 MP, 13 MP ve 2 MP'lik dört adet kamera bulunacak. 4.400 mAh bataryası bulunan telefon, tüketicilere 55 watt hızlı şarj desteği sağlayacak ve bu telefonun koruması, Corning Gorilla Glass 6 ile sağlanacak. Telefonun fiyatı ise çok büyük bir ihtimalle 1 Haziran'dan önce gün yüzüne çıkmayacak.