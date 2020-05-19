Güney Koreli teknoloji şirketi LG, yıllardır bütçe dostu telefonlara ev sahipliği yapan Stylo ailesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın Stylo ailesine katılan en yeni üyeyse daha büyük ekranı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Stylo 6 modeli oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, uygun fiyatıyla dikkat çeken Stylo serisinin son üyesi LG Stylo 6’yı tanıttı. 2019 yılında tanıtılan Stylo 5’in devamı niteliğinde olan akıllı telefon, daha iyi bir fiyat politikası, daha büyük ekran, daha iyi özellikler ve çok daha fazlasını kullanıcıyla buluşturuyor.

Boost Mobile’da satışa sunulan akıllı telefon, modeli henüz bilinmeyen 2,3 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci, 3 GB RAM ve microSD desteği sunan 64 GB dâhili depolamayla birlikte listeleniyor. Dilerseniz şimdi gelin sözü daha fazla uzatmadan akıllı telefonun fiyatına ve özelliklerine biraz daha yakından göz atalım.

LG Stylo 6 neler sunuyor?

6,8 inçlik Full HD+ bir ekranla gelen LG Stylo 6, bu ekranın üzerinde 13 MP’lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse 13 MP’lik ana kameraya ek olarak 5 MP’lik ultra geniş açı sensörü ve yine 5 MP’lik derinlik sensörü bizleri karşılıyor.

LG Stylo serisinin imza özelliği olan yerleşik kalem desteği de Stylo 6 modelinde yer alıyor. Cihazda yerleşik bir şekilde bulunan kalem, pahalı bir Galaxy Note’taki kadar yetenekli olmasa da kullanıcıların anlık not almasını ve günlük işlerini kolaylaştırmayı vadediyor.

LG Stylo 6 fiyatı:

Piyasanın yeni bütçe dostu akıllı telefonlarından olması beklenen LG Stylo 6 için belirlenen satış fiyatı 219 dolar (vergisiz 1.484 TL) seviyesinde. Bu noktada lansmana özel bir promosyon düzenleyen Boost Mobile’da cihaza şu anda 179 dolara (vergisiz 1.215 TL) sahip olmak mümkün.

LG Stylo 6 teknik özellikleri: