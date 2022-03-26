TRT World'ün YouTube sayfasında İstanbul'un Fatih ilçesi için "küçük Suriye" benzetmesi yapıldı. Bu ifade, sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.

TRT World’ün YouTube sayfasında paylaşılan bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul’un Fatih ilçesinde geçen “İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır? “ başlıklı videoda Fatih için ‘küçük Suriye’ ifadelerinin kullanılması büyük tepki çekti.

Videoyu izleyenler, videoda kullanılan ifadelere olan tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Kimi kullanıcılar da dünyanın pek çok şehrinde, örneğin New York'ta da 'küçük İtalya' 'Çin mahallesi' gibi kullanımların olduğuna; buradaki kullanımın yanlış yönlendirildiğine dikkat çekti.

"Adeta küçük Suriye, cennet gibi"

TRT World’ün YouTube sayfasında yayımlanan videoda Fatih’teki işletmeleri gezerek yemek yiyen ve 30 doların en iyi şekilde nasıl harcanacağını kendince anlatan sunucunun Fatih’i küçük bir Suriye’ye benzetmesi, İstanbul’daki yemek kültürünü gösterirken “Adeta küçük Suriye, cennet gibi” ifadelerini kullanması izleyenlerin tepkisini çekti.

Fatih’te bulunan caddelerin büyük bir çoğunluğundaki işletmelerin Suriyeli işletmecilere ait olması sebebiyle videoda böyle ifadelere yer verilirken, gelen tepkiler sonrasında video, TRT World’ün YouTube sayfasından kaldırıldı. Olaya dair TRT'den henüz herhangi bir açıklama ise gelmedi.

Video, Twitter'da tepkilerin odağı haline geldi

Türkiye kültürünün tüm dünya ile paylaşıldığı bir sosyal medya platformunda, devlete ait bir kanalda bu ifadelerin kullanılması sert eleştirileri de beraberinde getirdi. Videoya gelen tepkiler ise şu şekildeydi: