ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs tedavisinde işe yaradığını söylediği klorokini, koronavirüsüne yakalanmamak için kullanan bir adam hayatını kaybetti. Uzmanlar, koronavirüs tedavisinde etkisi kesinleşmeyen klorokinin kullanılmasında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Koronavirüs tedavisi için ilaç çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzmanlar, henüz herhangi bir ilacın hastalık üzerinde kesin olarak etkili olmadığını, bu nedenle ismi bolca anılan ilaçlar konusunda insanların dikkatli olması konusunda uyarıyorlar.

Uzmanların bütün uyarılarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında sıtma tedavisinde kullanılan klorokin isimli bir ilacın koronavirüs tedavisinde işe yaradığını belirtti.

Trump’ın açıklamasının ardından ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan yaşlı bir çift, koronavirüse yakalanmamak için klorokin fosfat kullandılar. Koronavirüsten korkan çiftin kullandığı klorokin fosfat, ilaç formunda değildi. Çift, ilaç olan klorokin fosfat yerine balıkların parazit tedavisinde kullanılan bir klorokin formu kullandılar.

Yaşlı çift, bir çay kaşığı klorokin fosfatı soda ile karıştırarak kullandıktan 20 dakika sonra 61 yaşındaki kadın kusmaya başladı. Kadının 68 yaşındaki eşi ise nefes almakta zorlanmaya başladı. Sağlık görevlilerine ulaşan yaşlı çiftten 68 yaşındaki adam, bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Söz konusu çift, Trump’ın açıklamaları sonrasında klorokin kullanarak zehirlenen ilk kişiler değil. Trump’ın basın açıklamasından bir gün sonra Nijerya’da klorokin kullanarak zehirlenen birçok vaka bildirildi.

Trump’ın açıklamaları ile aynı zamanda FDA yöneticisi Dr. Stephen Hahn, klorokinin doğru ilaç olabileceğini ancak doğru dozajda kullanılmaması durumunda ilacın yararından çok daha büyük zararlar yaşatabileceğini söyledi.

Diğer taraftan Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, ağır koronavirüs vakaları dışında klorokinin kullanılmaması yönünde çağrı yaptı. Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, klorokinin kullanımında sıkı bir tıbbi gözetim uygulanması gerektiğini belirtti.

Trump’ın açıklamalarına rağmen klorokinin koronavirüs tedavisindeki başarısına dair laboratuvar sonuçları henüz kararlı değil. Uzmanlar, klorokinin koronavirüse dair başarılı tek bir kullanım örneği olduğunu söylüyorlar.

Bilinen en eski sıtma ilaçlarından olan klorokinin ciddi yan etkileri de tedavide kullanılmasını tartışmalı hale getiriyor. Klorokin, görme problemleri ile beraber kalp ritm bozukluğuna neden olabiliyor. Doktorlar, nadir vakalarda ilacın ani ölümlere sebep olabileceğini de ifade ediyorlar.